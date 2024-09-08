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Единый день голосования в РФ: стало известно о главной интриге выборов

Главной интригой выборов в РФ является вопрос о том, объявят ли после них всеобщую мобилизацию

сегодня, 13:52
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Ткачик Олеся

Сегодня в РФ "единый день голосования", который проходит в течение трех дней. Номинально, говорит политолог Алексей Копытько, "выборы" касаются 58 млн избирателей. Очевидно, что это всё фикция. Есть буквально несколько эпизодов, где речь даже не об интриге, а о неких шансах разукрасить абсолютно серое полотно, добавил эксперт.

Единый день голосования в РФ: стало известно о главной интриге выборов

Выборы в РФ

Во-первых, говорит Копытько, пикантности добавляют выборы в условиях "территориальной неопределённости" в Курской области. Во-вторых, чисто спортивный интерес к выборам в Башкортостане.

"Местный гауляйтер Радий Хабиров массово отправляет жителей региона на убой. Интересно посмотреть, будут ли хоть какие-то признаки несогласия", — отметил эксперт.

В-третьих, добавляет Копытько, много разговоров на тему затаившихся либералов и противников войны в Питере. У них, подчеркивает эксперт, сегодня есть шанс доказать, что они действительно существуют хоть в каком-то заметном количестве. Пока оппозиция традиционно бежит в пропасть с помощью "умного голосования".

"Но главный вопрос этих выборов – не кого назначат в победители, а будет ли после них объявлена публичная массовая мобилизация? Или власть продолжит забрасывать наёмников деньгами? На фоне стремительного роста выплат наёмникам в российских региональных СМИ звучит скепсис по поводу того, что это вызовет всплеск желающих идти на убой. Ибо суммы разовых выплат уже приличные и составляют годовой доход обычных россиян за несколько лет", — говорит политолог.

По его словам, это похоже на форму защиты местных вождей, которым спускают нормативы по набору поголовья. Массово констатируют, что "патриоты" закончились, даже Курск особо не подстегнул. Мотивы – исключительно меркантильные, а это не очень надёжный контингент, добавил аналитик.

"Сейчас у РФ есть достаточно людей среднего возраста, чтобы воевать, дальше – демографическая яма с огромными этническими перекосами. Через лет 5-7 "противостоять НАТО" смогут только "новые россияне" из Центральной Азии. Если не захватить дополнительное население. Сценарий "Киев за 3 дня" был вполне рациональным. Но то, что сейчас – против всякой логики. Украинское население "захватываться" не желает и оказывает ожесточённый отпор. На Херсонщине и в Запорожье – в полный рост партизаны", — говорит эксперт.

По его словам, утверждение, что Путин – главный враг России и русских – основано на российских же фактах.

"До простых россиян не доходит. Но российским элитам пора соображать, что этот праздник кратковременного заработка на войне имеет вполне очевидные перспективы", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах мобилизации в России.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02rYQrr78Z8cKbvj27ZiRwbEq6DEHJHq3j6Hjz9HrH7SsxF3XKCtNTkU3sjNTmhigVl
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