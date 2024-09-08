Единый день голосования в РФ: стало известно о главной интриге выборов

Сегодня в РФ
"единый день голосования", который проходит в течение трех дней. Номинально,
говорит политолог Алексей Копытько, "выборы" касаются 58 млн избирателей.
Очевидно, что это всё фикция. Есть буквально несколько эпизодов, где речь даже
не об интриге, а о неких шансах разукрасить абсолютно серое полотно, добавил
эксперт.
Выборы в РФ
Во-первых, говорит
Копытько, пикантности добавляют выборы в условиях "территориальной неопределённости"
в Курской области. Во-вторых, чисто спортивный интерес к выборам в
Башкортостане.
"Местный
гауляйтер Радий Хабиров массово отправляет жителей региона на убой. Интересно
посмотреть, будут ли хоть какие-то признаки несогласия", — отметил эксперт.
В-третьих, добавляет
Копытько, много разговоров на тему затаившихся либералов и противников войны в
Питере. У них, подчеркивает эксперт, сегодня есть шанс доказать, что они
действительно существуют хоть в каком-то заметном количестве. Пока оппозиция
традиционно бежит в пропасть с помощью "умного голосования".
"Но главный
вопрос этих выборов – не кого назначат в победители, а будет ли после них
объявлена публичная массовая мобилизация? Или власть продолжит забрасывать
наёмников деньгами? На фоне стремительного роста выплат наёмникам в российских
региональных СМИ звучит скепсис по поводу того, что это вызовет всплеск
желающих идти на убой. Ибо суммы разовых выплат уже приличные и составляют
годовой доход обычных россиян за несколько лет", — говорит политолог.
По его словам, это
похоже на форму защиты местных вождей, которым спускают нормативы по набору
поголовья. Массово констатируют, что "патриоты" закончились, даже Курск особо
не подстегнул. Мотивы – исключительно меркантильные, а это не очень надёжный
контингент, добавил аналитик.
"Сейчас у РФ есть
достаточно людей среднего возраста, чтобы воевать, дальше – демографическая яма
с огромными этническими перекосами. Через лет 5-7 "противостоять НАТО" смогут
только "новые россияне" из Центральной Азии. Если не захватить дополнительное
население. Сценарий "Киев за 3 дня" был вполне рациональным. Но то, что сейчас
– против всякой логики. Украинское население "захватываться" не желает и
оказывает ожесточённый отпор. На Херсонщине и в Запорожье – в полный рост
партизаны", — говорит эксперт.
По его словам, утверждение,
что Путин – главный враг России и русских – основано на российских же фактах.
"До простых
россиян не доходит. Но российским элитам пора соображать, что этот праздник
кратковременного заработка на войне имеет вполне очевидные перспективы", —
подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о планах мобилизации в России.
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