"Цифры очень велики": Россия собирается завещать жесткие планы мобилизации

В беседе с главредом бывший депутат Государственной думы и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился информацией о подготовке к мобилизации в России. Он рассказал о планах по количеству призывников в новой волне мобилизации.

Мобилизация в РФ (фото из открытых источников)

"Хотя точных данных у меня нет, известно, что некоторым военкоматам в городах поставили задачу. Размах плана выглядит дилетантским – планируют мобилизовать около 800 тысяч человек или даже больше. Но источники сообщают, что военкоматы, вероятно, не смогут выполнить эту задачу из-за слишком коротких сроки. Военные коматы уже заявляют: мы не в силах справиться с таким количеством. Их нужно кормить, снабжать обмундированием и ночевкой. Куда всех этих людей девать? Нереальные термины и цифры", – сообщил Гудков.

Бывший депутат подчеркнул, что цифры действительно велики.

"Новая волна мобилизации планируется в крупнейших мегаполисах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах", – добавил Гудков.

Политик также отметил, что эта информация поступает от многочисленных источников, имеющих связь с процессами мобилизации. По его словам, Россия уже на девяносто процентов готова объявить мобилизацию; осталось только политическое решение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к новой волне мобилизации . Генеральный штаб Российской Федерации и военные комиссариаты получили инструкции по подготовке к мобилизации, которая, вероятно, может быть объявлена 6 сентября. Об этом сообщил Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик.