Едут пожарные, идет эвакуация. В Москве горит завод, на котором строят МиГи

Площадь возгорания составляет 70 кв. м, проводится эвакуация. На место едут пожарные, отмечается, что есть риск перехода огня и на другие здания завода.

Горит завод по производству МиГов

По данным росСМИ, вероятнее всего, пожар возник в реконструируемом цехе, который пристроен к действующему корпусу завода.

"Причина пожара пока остается неизвестной. На данный момент (13:00) проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", — сообщают росСМИ.

При этом известно, что завод, на котором произошел пожар, производит боевые самолеты семейства МиГ-29 и истребители МиГ-35 для Минобороны РФ.

Напомни, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский беспилотник атаковал завод вПитере. Россияне пытались его сбить самой мощной системой ПВО, но дрон все же упал на территории НПЗ. По информации источников, россияне пытались сбить украинский дрон, применив комплекс С-400, который является самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Тем не менее, беспилотник все же упал на территории завода.

Также портал "Комментарии" сообщал, что по мнению экспертов, законными целями для ВСУ могут стать ряд аэродромов на территории России. В первую очередь под удар могут попасть аэродромы, находящиеся во временно оккупированном Крыму — Бельбек, Саки, Гвардейское, у Качи хватает вертолетов и Джанкой. Что касается европейской части, то базирование тактической авиации — это Саваслейка, Ейск, Приморско-Ахтарск, Воронеж (аэродром Балтимор) — там Су-34, Су-35 в большом количестве и аэродром недалеко от центра города, поэтому есть чем заниматься.

Кроме того, недавно глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов пообещал, что в 2024 году "бавовны" на территории России будет больше.





