Эффект "хлопка": россияне начали массово искать в интернете, когда закончится война

В России зафиксирован резкий рост интереса к поисковым запросам о завершении войны против Украины. На фоне атак беспилотников и обострения топливной ситуации граждане РФ все чаще обращаются в интернет по вопросу, который раньше оставался более политическим, чем бытовым.

Россияне массово ищут в Интернете, когда закончится война. Фото из открытых источников

По данным аналитики поисковых запросов "Яндекса", в период с 22 по 28 июня фраза "когда закончится СВО" была введена около 137 тысяч раз, что стало абсолютным максимумом за все время полномасштабной войны России против Украины. Предыдущий рекорд фиксировался в мае, когда Украина совершила одну из самых масштабных атак дронов на Москву и Подмосковье. Тогда количество запросов об окончании войны превысило 107 тысяч в неделю.

Как указывает российский ресурс "Можем объяснить", обративший внимание на запросы, что такие всплески интереса напрямую совпадают с ощутимыми последствиями войны для россиян внутри России.

Россияне массово ищут, когда закончится война

Параллельно россияне все чаще ищут информацию о безопасности в своих городах. В частности, жители московского региона активнее интересуются тем, где расположены бомбоубежища. По данным "Яндекса", в мае 2026 года таких запросов было 33,7 тысяч, тогда как в начале 2025 года — всего 10,5 тысяч. Это означает рост более чем в три раза за полтора года.

Еще резче увеличился интерес к теме беспилотников: запросы по "БПЛА" в мае 2026 достигли 785 тысяч, тогда как в январе 2025-го их было 163 тысячи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поисковая активность совпадает с результатами социологических опросов. По данным Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), в мае 81% россиян заявили, что поддержали бы окончание войны против Украины "уже завтра". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что Китай срочно призвал Путина начать мирные переговоры по окончании войны в Украине.