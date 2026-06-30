Ефект "бавовни": росіяни почали масово шукати в інтернеті, коли закінчиться війна

У Росії зафіксовано різке зростання інтересу до пошукових запитів про завершення війни проти України. На тлі атак безпілотників і загострення паливної ситуації громадяни РФ дедалі частіше звертаються до інтернету з питанням, яке раніше залишалося більше політичним, ніж побутовим.

Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться війна. Фото з відкритих джерел

За даними аналітики пошукових запитів "Яндекса", у період з 22 по 28 червня фраза "коли закінчиться СВО" була введена близько 137 тисяч разів, що стало абсолютним максимумом за весь час повномасштабної війни Росії проти України. Попередній рекорд фіксувався у травні, коли Україна здійснила одну з наймасштабніших атак дронів на Москву та Підмосков’я. Тоді кількість запитів про закінчення війни перевищила 107 тисяч за тиждень.

Як вказує російський ресурс "Можем объяснить", який звернув увагу на запити, що такі сплески інтересу напряму збігаються з відчутними наслідками війни для росіян всередині Росії.

Росіяни масово шукають, коли закінчиться війна

Паралельно росіяни дедалі частіше шукають інформацію про безпеку у власних містах. Зокрема, мешканці московського регіону активніше цікавляться тим, де розташовані бомбосховища. За даними "Яндекса", у травні 2026 року таких запитів було 33,7 тисячі, тоді як на початку 2025 року — лише 10,5 тисячі. Це означає зростання більш ніж утричі за півтора року.

Ще різкіше збільшився інтерес до теми безпілотників: запити щодо "БПЛА" у травні 2026 року сягнули 785 тисяч, тоді як у січні 2025-го їх було 163 тисячі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що пошукова активність збігається з результатами соціологічних опитувань. За даними Інституту конфліктології та аналізу Росії (ІКАР), у травні 81% росіян заявили, що підтримали б закінчення війни проти України "вже завтра". Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Також "Коментарі" писали, що Китай терміново закликав Путіна почати мирні переговори для закінчення війни в Україні.