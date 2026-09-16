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"Его просто прибьют": Борис Джонсон спрогнозировал, как и когда умрет Путин

Борис Джонсон заявил, что Путин может в течение года-двух признать невозможность захватить Украину

16 сентября 2026, 19:50
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Slava Kot

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что Владимир Путин в перспективе может согласиться окончить войну против Украины. Однако по его словам, после прекращения боевых действий российскому диктатору может грозить расправа внутри самой России.

"Его просто прибьют": Борис Джонсон спрогнозировал, как и когда умрет Путин

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в интервью "24 каналу" заявил, что в течение следующего года или двух Путин может понять, что Россия не способна завоевать Украину, и согласиться на завершение войны.

"Я надеюсь, что где-то в следующем году или, возможно, через год Путин признает то, что является правдой: он никогда не завоюет эту страну. И он прекратит. Ему нужно остановиться. Вот куда все должно идти", — заявил Джонсон.

Британский политик предположил, что к такому решению российский лидер может пытаться нанести Украине как можно больший вред. В частности, Джонсон ожидает, что в следующую зиму российская армия может продолжить удары по Украине. При этом он выразил уверенность, что Украина сможет выстоять.

Отдельно Джонсон озвучил прогноз по поводу того, что может ждать Путина после завершения войны. По его словам, российский диктатор может оказаться под угрозой физической расправы, если примет решение прекратить войну.

"Мы всегда говорим: ну, ведь Путина убьют, как Гитлера. Или, знаете, если он остановится, его убьют. Он убил полтора миллиона россиян. Его просто прибьют", — сказал Джонсон о возможной смерти Путина.

По его мнению, Путин при этом может попытаться подать окончание войны в качестве собственной победы. Джонсон считает, что Путин заявит, что якобы вернул России "исторические земли", после чего уйдет из власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус объяснил, что может заставить Путина пересмотреть стратегию войны против Украины и согласиться на переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон раскрыл правду о "срыве" мирных переговоров в 2022 году.



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Источник: https://24tv.ua/geopolitics/putin-zakinchit-yak-gitler-intervyu-borisa-dzhonsona-24-kanalu_n3142838
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