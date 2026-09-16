"Його просто приб’ють": Борис Джонсон спрогнозував, як і коли помре Путін

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що Володимир Путін у перспективі може погодитися закінчити війну проти України. Однак, за його словами, після припинення бойових дій російському диктатору може загрожувати розправа всередині самої Росії.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Борис Джонсон в інтерв’ю "24 каналу" заявив, що протягом наступного року або двох Путін може усвідомити, що Росія не здатна завоювати Україну, і погодитися на завершення війни.

"Я сподіваюся, що десь наступного року або, можливо, через рік Путін визнає те, що є правдою: він ніколи не завоює цю країну. І він припинить. Йому треба зупинитися. Ось куди все має йти", — заявив Джонсон.

Британський політик припустив, що до такого рішення російський лідер може намагатися завдати Україні якомога більшої шкоди. Зокрема, Джонсон очікує, що наступної зими російська армія може продовжити удари по Україні. При цьому він висловив упевненість, що Україна зможе вистояти.

Окремо Джонсон озвучив прогноз щодо того, що може чекати Путіна після завершення війни. За його словами, російський диктатор може опинитися під загрозою фізичної розправи, якщо вирішить припинити війну.

"Ми завжди кажемо: ну, Путіна ж уб’ють, як Гітлера. Або, знаєте, якщо він зупиниться, його вб’ють. Він убив півтора мільйона росіян. Його просто приб’ють", — сказав Джонсон про можливу смерть Путіна.

На його думку, Путін при цьому може спробувати подати закінчення війни як власну перемогу. Джонсон вважає, що Путін заявить, що нібито повернув Росії "історичні землі", після чого залишить владу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус пояснив, що може змусити Путіна переглянути стратегію війни проти України та погодитися на переговори.

Також "Коментарі" писали, що Борис Джонсон розкрив правду про "зрив" мирних переговорів у 2022 році.