Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Экономика России входит в фазу глубочайшей рецессии, и ситуация продолжает стремительно ухудшаться. По оценкам украинской разведки, ни один из ключевых секторов не демонстрирует стабильность, а негативные тенденции только усиливаются.
В России фиксируют падение экономики: ключевые отрасли демонстрируют кризис
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба внешней разведки Украины.
Согласно данным аналитиков, в первом квартале 2026 года российская экономика сократилась на 1,5% в годовом измерении , что стало самым плохим показателем за последние годы. В то же время, прогноз на весь год уже пересмотрели в сторону ухудшения — до минус 0,6%.
Особенно показательно состояние строительной сферы. В январе спад составил 16%, в феврале – 14%. Это сигнализирует о резком понижении инвестиционной активности.
В целом, инвестиции в основной капитал начали падать еще в конце 2025 года и продолжают сокращаться. Жесткая монетарная политика фактически "вымывает" деньги из экономики , что сдерживает развитие бизнеса.
Промышленность также демонстрирует негативную динамику: производство сократилось на 2,9%, причем спад зафиксирован в большинстве отраслей.
Отдельную тревогу вызывает ситуация в сфере торговли. Оптовый оборот в январе упал на 11,3%, а в феврале – еще на 4,4%. Розничная торговля фактически остановилась — рост составил всего 0,3%, что является самым плохим показателем за последние годы.
Специалисты отмечают, что население переходит в режим экономии , отказываясь от расходов даже в сфере общепита, где темпы роста резко упали.
Несмотря на официально низкий уровень безработицы, реальная ситуация на рынке труда ухудшается. Уровень конкуренции среди соискателей работы вырос почти вдвое, что свидетельствует о сокращении возможностей для трудоустройства.
В то же время темпы роста зарплат резко упали. В реальном измерении это означает фактическую заморозку доходов населения , что еще больше подавляет экономику.
Аналитики российской академии наук уже несколько раз пересматривали прогнозы. Если в конце 2025 г. ожидался рост экономики, то теперь речь идет о спаде.
Эксперты подчеркивают, что ключевые факторы кризиса – санкции, структурные проблемы и падение спроса – не исчезнут в ближайшее время .
Таким образом, российская экономика входит в затяжную рецессию, которая может иметь долгосрочные последствия для всей страны.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что российская пропаганда запустила новую волну фейков об Украине, придумывая так называемые "фабрики смерти" для содержания военнопленных. В Центре противодействия дезинформации при СНБО оперативно отреагировали и опровергли эти заявления, назвав их очередной информационной манипуляцией.