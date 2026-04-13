Экономика России входит в фазу глубочайшей рецессии, и ситуация продолжает стремительно ухудшаться. По оценкам украинской разведки, ни один из ключевых секторов не демонстрирует стабильность, а негативные тенденции только усиливаются.

В России фиксируют падение экономики: ключевые отрасли демонстрируют кризис

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба внешней разведки Украины.

Согласно данным аналитиков, в первом квартале 2026 года российская экономика сократилась на 1,5% в годовом измерении , что стало самым плохим показателем за последние годы. В то же время, прогноз на весь год уже пересмотрели в сторону ухудшения — до минус 0,6%.

Наибольший удар – по ключевым отраслям

Особенно показательно состояние строительной сферы. В январе спад составил 16%, в феврале – 14%. Это сигнализирует о резком понижении инвестиционной активности.

В целом, инвестиции в основной капитал начали падать еще в конце 2025 года и продолжают сокращаться. Жесткая монетарная политика фактически "вымывает" деньги из экономики , что сдерживает развитие бизнеса.

Промышленность также демонстрирует негативную динамику: производство сократилось на 2,9%, причем спад зафиксирован в большинстве отраслей.

Потребительский спрос исчезает

Отдельную тревогу вызывает ситуация в сфере торговли. Оптовый оборот в январе упал на 11,3%, а в феврале – еще на 4,4%. Розничная торговля фактически остановилась — рост составил всего 0,3%, что является самым плохим показателем за последние годы.

Специалисты отмечают, что население переходит в режим экономии , отказываясь от расходов даже в сфере общепита, где темпы роста резко упали.

Скрытые проблемы на рынке труда

Несмотря на официально низкий уровень безработицы, реальная ситуация на рынке труда ухудшается. Уровень конкуренции среди соискателей работы вырос почти вдвое, что свидетельствует о сокращении возможностей для трудоустройства.

В то же время темпы роста зарплат резко упали. В реальном измерении это означает фактическую заморозку доходов населения , что еще больше подавляет экономику.

Прогнозы становятся все хуже

Аналитики российской академии наук уже несколько раз пересматривали прогнозы. Если в конце 2025 г. ожидался рост экономики, то теперь речь идет о спаде.

Эксперты подчеркивают, что ключевые факторы кризиса – санкции, структурные проблемы и падение спроса – не исчезнут в ближайшее время .

Таким образом, российская экономика входит в затяжную рецессию, которая может иметь долгосрочные последствия для всей страны.

