Економіка РФ валиться: розвідка зафіксувала початок рецесії

Промисловість, будівництво та торгівля просідають – прогноз лише погіршується.

13 квітня 2026, 20:53
Проніна Анна

Економіка Росії входить у фазу глибокої рецесії, і ситуація продовжує стрімко погіршуватися. За оцінками української розвідки, жоден із ключових секторів не демонструє стабільності, а негативні тенденції лише посилюються.

У Росії фіксують падіння економіки: ключові галузі демонструють кризу

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними аналітиків, у першому кварталі 2026 року російська економіка скоротилася на 1,5% у річному вимірі, що стало найгіршим показником за останні роки. Водночас прогноз на весь рік уже переглянули в бік погіршення — до мінус 0,6%.

Найбільший удар — по ключових галузях

Особливо показовим є стан будівельної сфери. У січні спад склав 16%, у лютому — 14%. Це сигналізує про різке зниження інвестиційної активності.

Загалом інвестиції в основний капітал почали падати ще наприкінці 2025 року і продовжують скорочуватися. Жорстка монетарна політика фактично “вимиває” гроші з економіки, що стримує розвиток бізнесу.

Промисловість також демонструє негативну динаміку: виробництво скоротилося на 2,9%, причому спад зафіксовано у більшості галузей.

Споживчий попит зникає

Окрему тривогу викликає ситуація у сфері торгівлі. Оптовий оборот у січні впав на 11,3%, а у лютому — ще на 4,4%. Роздрібна торгівля фактично зупинилася — зростання склало лише 0,3%, що є найгіршим показником за останні роки.

Фахівці зазначають, що населення переходить у режим економії, відмовляючись від витрат навіть у сфері громадського харчування, де темпи зростання різко впали.

Приховані проблеми на ринку праці

Попри офіційно низький рівень безробіття, реальна ситуація на ринку праці погіршується. Рівень конкуренції серед шукачів роботи зріс майже вдвічі, що свідчить про скорочення можливостей для працевлаштування.

Водночас темпи зростання зарплат різко впали. У реальному вимірі це означає фактичне заморожування доходів населення, що ще більше пригнічує економіку.

Прогнози стають дедалі гіршими

Аналітики російської академії наук уже кілька разів переглядали прогнози. Якщо наприкінці 2025 року очікувалося зростання економіки, то тепер мова йде про спад.

Експерти підкреслюють, що ключові фактори кризи — санкції, структурні проблеми та падіння попиту — не зникнуть найближчим часом.

Таким чином, російська економіка входить у затяжну рецесію, яка може мати довгострокові наслідки для всієї країни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про Україну, вигадуючи так звані "фабрики смерті" для утримання військовополонених. У Центрі протидії дезінформації при РНБО оперативно відреагували та спростували ці заяви, назвавши їх черговою інформаційною маніпуляцією.



