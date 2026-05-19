Экономика России трещит по швам: в США рассказали на какие шаги теперь вынужден идти Кремль

Российская экономика продолжает стремительно терять устойчивость под давлением войны против Украины, западных санкций и масштабных ударов по нефтяной инфраструктуре. К такому выводу пришел Институт изучения войны в новом аналитическом отчете.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что Кремль был вынужден пересмотреть прогнозы экономического роста на ближайшие годы. Среди причин он назвал нехватку рабочей силы, санкционное давление и нестабильность мировой экономики.

При этом американские аналитики отмечают: Москва пытается скрыть реальные масштабы проблем. Несмотря на заявления Владимир Путин о “здоровой экономике”, дефицит кадров в стране уже становится критическим. Массовая мобилизация и постоянный набор контрактников фактически вымывают работников из гражданского сектора.

Ситуацию усугубляют удары Украины по российской нефтяной отрасли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские компании были вынуждены закрыть сотни нефтяных скважин, а объемы нефтепереработки в 2026 году уже сократились минимум на 10%.

Кроме того, по данным украинской разведки, сразу 11 российских банков готовятся к ликвидации, а еще восемь финансовых учреждений находятся на грани серьезных проблем. Дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев года приблизился к 80 миллиардам долларов.

В ISW подчеркивают, что Кремль уже начал принимать экстренные меры, включая повышение НДС и распродажу золотовалютных резервов. Однако эти шаги лишь ускоряют рост теневой экономики и инфляции.

Аналитики считают, что дальнейшие удары по нефтяной инфраструктуре могут лишить Россию главного источника доходов и существенно ограничить возможности Кремля продолжать войну.

