Економіка Росії тріщить по швах: у США розповіли, на які кроки тепер змушений йти Кремль

Російська економіка продовжує стрімко втрачати стійкість під тиском війни проти України, західних санкцій та масштабних ударів по нафтовій інфраструктурі. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни у новому аналітичному звіті.

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визнав, що Кремль змушений був переглянути прогнози економічного зростання на найближчі роки. Серед причин він назвав нестачу робочої сили, санкційний тиск та нестабільність світової економіки.

При цьому американські аналітики зазначають, що Москва намагається приховати реальні масштаби проблем. Незважаючи на заяви Володимира Путіна про “здорову економіку”, дефіцит кадрів у країні вже стає критичним. Масова мобілізація та постійний набір контрактників фактично вимивають працівників із цивільного сектору.

Ситуацію посилюють удари України по російській нафтовій галузі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські компанії були змушені закрити сотні нафтових свердловин, а обсяги нафтопереробки у 2026 році скоротилися щонайменше на 10%.

Крім того, за даними української розвідки, одразу 11 російських банків готуються до ліквідації, а ще вісім фінансових установ перебувають на межі серйозних проблем. Дефіцит федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців року наблизився до 80 мільярдів доларів.

У ISW наголошують, що Кремль уже почав вживати екстрених заходів, включаючи підвищення ПДВ та розпродаж золотовалютних резервів. Однак ці кроки лише прискорюють зростання тіньової економіки та інфляції.

Аналітики вважають, що подальші удари по нафтовій інфраструктурі можуть позбавити Росію головного джерела доходів та суттєво обмежити можливості Кремля продовжувати війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готує новий кошмар для армії РФ: у США розповіли про нову “розумну” бомбу ЗСУ.



