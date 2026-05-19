logo_ukra

BTC/USD

76867

ETH/USD

2134.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Економіка Росії тріщить по швах: у США розповіли, на які кроки тепер змушений йти Кремль
commentss НОВИНИ Всі новини

Економіка Росії тріщить по швах: у США розповіли, на які кроки тепер змушений йти Кремль

Удари України по нафтовій інфраструктурі та гігантські військові витрати штовхають РФ до фінансової кризи

19 травня 2026, 08:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська економіка продовжує стрімко втрачати стійкість під тиском війни проти України, західних санкцій та масштабних ударів по нафтовій інфраструктурі. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни у новому аналітичному звіті.

Економіка Росії тріщить по швах: у США розповіли, на які кроки тепер змушений йти Кремль

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визнав, що Кремль змушений був переглянути прогнози економічного зростання на найближчі роки. Серед причин він назвав нестачу робочої сили, санкційний тиск та нестабільність світової економіки.

При цьому американські аналітики зазначають, що Москва намагається приховати реальні масштаби проблем. Незважаючи на заяви Володимира Путіна про “здорову економіку”, дефіцит кадрів у країні вже стає критичним. Масова мобілізація та постійний набір контрактників фактично вимивають працівників із цивільного сектору.

Ситуацію посилюють удари України по російській нафтовій галузі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські компанії були змушені закрити сотні нафтових свердловин, а обсяги нафтопереробки у 2026 році скоротилися щонайменше на 10%.

Крім того, за даними української розвідки, одразу 11 російських банків готуються до ліквідації, а ще вісім фінансових установ перебувають на межі серйозних проблем. Дефіцит федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців року наблизився до 80 мільярдів доларів.

У ISW наголошують, що Кремль уже почав вживати екстрених заходів, включаючи підвищення ПДВ та розпродаж золотовалютних резервів. Однак ці кроки лише прискорюють зростання тіньової економіки та інфляції.

Аналітики вважають, що подальші удари по нафтовій інфраструктурі можуть позбавити Росію головного джерела доходів та суттєво обмежити можливості Кремля продовжувати війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готує новий кошмар для армії РФ: у США розповіли про нову “розумну” бомбу ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2026/
Теги:

Новини

Всі новини