Экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций

Беспрецедентные санкции против России, которые были введены за полномасштабной вторжение российской армии в Украину, уже начинают действовать и это видно по конкретным показателям в российской экономике. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, из-за мировых санкций в 2022 году экспорт из России упал на 30.9%, импорт упал на 35.2%. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается -10.2% ВВП. Около 1000 международных компаний покинули территорию России, заморозив свою деятельность на российском рынке. Производство автомобилей снизилось на 75% по сравнению с прошлым годом.

Олег Гетман прогнозирует, что потребительская инфляция России по итогам 2022 года ожидается 22%.

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