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Экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций

Из-за мировых санкций в 2022 году экспорт из России упал на 30.9%, импорт упал на 35.2%

сегодня, 14:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Беспрецедентные санкции против России, которые были введены за полномасштабной вторжение российской армии в Украину, уже начинают действовать и это видно по конкретным показателям в российской экономике. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. 

Экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, из-за мировых санкций в 2022 году экспорт из России упал на 30.9%, импорт упал на 35.2%. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается -10.2% ВВП. Около 1000 международных компаний покинули территорию России, заморозив свою деятельность на российском рынке. Производство автомобилей снизилось на 75% по сравнению с прошлым годом.

Олег Гетман прогнозирует, что потребительская инфляция России по итогам 2022 года ожидается 22%.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший министр иностранных дел и экс-министр образования Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территорию России, Венгрии, Польше и Румынии. Посольство Украины в Румынии уже раскритиковало данное заявление. О чем говорят выпады политиков типа Маргы? Можно ли за них как-то привлечь к ответственности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны назвали главную ошибку, которая погубит российских оккупантов на Донбассе.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле отреагировали на угрозы президента США Джо Байдена по недопустимости ядерного удара по Украине.
Экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций - фото 2
Экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций - фото 3



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.getman.54/posts/pfbid0PdWBCZ5wDgJBpQ75Bhw1WajMLAZfbyxQDemwp4bTVnjpk4GBFWErGM5bvTM95iRvl
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