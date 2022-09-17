В Кремле отреагировали на угрозы Байдена по недопустимости ядерного удара по Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы ответить на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине нужно открыть военную доктрину РФ, там все написано и есть все ответы. Как передает портал "Комментарии", так рупор Кремля отреагировал на просьбу журналистов российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" прокомментировать вероятность применения Россией сверхмощного оружия в войне против Украины.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Российские СМИ сразу же процитировали, что в российской доктрине прописано, что применение ядерного оружия РФ возможно: в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения или, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Стоит отметить, что в интервью "CBS Evening News" президент США Джо Байден предупредил Путина о недопустимости применения в Украине ядерного оружия. Глава Белого дома заявил, что, если Россия пойдет на такое безумие, то Путин и его окружение окажутся в самой большой изоляции, чем кто-либо в мире.

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