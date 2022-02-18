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Экс-депутат Госдумы рассказал, как резко ухудшилось состояние здоровья Путина

Окружение Путина было шокировано, увидев его другим

сегодня, 09:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В 2020-м году у президента России Владимира Путина в 2020 году стало очень плохо со здоровьем, но потом пришла информация, что он вновь пошел на поправку. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире ток-шоу "Гордон" рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Экс-депутат Госдумы рассказал, как резко ухудшилось состояние здоровья Путина

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Экс-депутат отметил, что одним из первых об ухудшении самочувствия Владимира Путина сообщил историк Валерий Соловей. Дмитрий Гудков отмечает, что у него была возможность перепроверить эту информацию, чтобы удостовериться в ее правдивости. Летом 2020-го Путину действительно было очень плохо, но говорить о последних его днях на Земле никто не спешил. При этом российский президент все равно продолжал проводить совещания, руководить страной.

По словам Дмитрия Гудкова, можно вспомнить времена Второй мировой войны, когда Франклин Рузвельт отдавал приказы, находясь в очень плохом состоянии, но тем не менее, он держался очень на высоком уровне.

Что же касается Путина, то больше всего переживало его ближайшее окружение, потому что видело, как президент РФ сильно меняется. 

Экс-депутат Госдумы считает, что Путину посчастливилось жить в то время. Когда медицина уже многое может и иногда даже совершать чудеса. Как видно сейчас, Путин довольно неплохо себя чувствует и говорить о том, что он уже на смертном одре точно не приходится.

Политик также заявил, что пока жив Путин ни о каком преемнике в России и речи быть не может. Это исключено. Добровольного транзита власти не будет.

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Источник: https://gordonua.com/talkshow/mnogie-byli-shokirovany-etimi-vstrechami-gudkov-rasskazal-ob-uhudshenii-zdorovya-putina-1595941.html
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