Личные отношения Путина в центре внимания. Экс-супруга российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная (девичья фамилия Шкребнева) имела проблемы с алкоголем.

Людмила Очеретная (фото из открытых источников)

В жизни Очеретной был период, когда ее пытались уговорить быть монахиней, сообщила бывший депутат Госдумы России. Мария Максакова, которая известна как певица, отвечая на вопросы главредактора "Гордона" Олеси Бацман. "Ее (бывшую жену Путина, — Ред.) пытались уговорить постричься в монашки, потому что, если бы она ушла в один из этих монастырей, она бы за собой потянула мощное финансирование", — рассказала россиянка.

Максакова говорит, что Очеретная говорила очень откровенные вещи о Путине. "...Она же в какой-то момент начала сильно злоупотреблять спиртным. И в своих этих откровениях она говорила не просто обличительные, а потрясающие вещи..." — продолжила певица.

Как утверждает Максакова, в частности, Очеретна рассказала, что хозяин Кремля после того, как выпивал хотя бы рюмку водки, превращался в "настоящего извращенца" — начинал щипать, "выкручивал суставы".

Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились 28 июля 1983 года, а уже в 2013 сообщили о том, что разводятся. По словам бывшей жены Путина, брак распался якобы из-за того, что они почти не виделись. У бывшей пары есть две дочери – Екатерина и Мария.

В начале 2016 года журналисты узнали, что бывшая жена Путина вышла замуж во второй раз – ее избранником стал бизнесмен Артур Очеретный.

В 2022 году журналист Игорь Яковенко говорил, что Путин вынужден откупаться от экс-жены, поскольку она имеет наблюдение за психологическим характером. Как утверждает эксперт, Очеретная знает, что он – садист. Летом прошлого года экс-сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов говорил, что Путин – гей.





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