Экс-глава МИД: Путин может рассматривать вариант присоединения ОРДЛО к союзному государству

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказал убеждение, что ему странно слышать от некоторых людей наивные высказывания о том, что после Путина в Кремле появится человек, который будет иметь кардинально иной внешний политический вектор и этот человек будет намного удобнее для Украины, нежели действующий глава Российской Федерации. Как информирует издание "Комментарии", об этом Павел Климкин завил в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1".

Донецкая область Фото из открытых источников

Комментируя выборы в российскую Госдуму Павел Климкин отметил, бытует мнение, что для того, чтобы увеличить поддержку правящей партии привлекают граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, но это не совсем так. Такая задача могла стоять, если бы в России были демократические выборы и нужно было увеличить процент для партии власти, но этого в РФ нет, сегодня власть может нарисовать любую цифру по итогам волеизъявления.

По словам Климкина, привлекают жителей оккупированных территорий в выборы для того, чтобы сделать подачку "русскому миру", ведь последнее время в Донецке Луганске были забастовки и протесты, конечно, не проукраинские. Павел Климкин предположил, что Донбасс может рассматриваться Путиным, как одна из составляющих союзного государства, в которое войдёт Россия, Беларусь и к которому будут пытаться присоединять другие регионы. Дипломат отметил, что он лично не надеется, что после Путина в Кремле будет кто-то лучше.

"Я вообще не вижу на сегодня в России ни одного проукраинского политика, поэтому будет после Путина кто-то хуже для Украины", – высказался экс-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Павел Климкин высказал убеждение, что в противостоянии с Украиной Путин точно будет подымать ставки.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!