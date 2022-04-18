Экс-глава МВД: Путин видит, что его планы рушатся, теперь у него есть два пути

Президент России Владимир Путин уже понимает, что он проиграл в Украине. В первую очередь он проиграл битву за умы украинцев и в Украине теперь яростно ненавидят Россию и все, что с ней связано. Поэтому у Путина есть только два пути. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире проекта "Україна разом" рассказал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Экс-министр считает, что первым вариантом, который могут выбрать в Кремле есть то, что Путин заявит о "достижении целей" так называемой "спецоперации" в Украине. Есть и еще один сценарий – Путин может отказаться признавать фейковую "победу" и нажмет "красную кнопку", что будет означать использование ядерного оружия. Это автоматически приведет к началу Третьей мировой войны и ответного удара других ядерных государств.

По словам Авакова, как бы российские пропагандисты не старались желать хорошую мину при плохой игре в миф о сильнейшей российской армии уже никто не верит.

Бывший глава МВД напомнил, что Россия уже потеряла в войне против Украины 300 самолетов и вертолетов, почти 800 танков уничтожено, корабль флагманский пошел на дно. Такие результаты военное компании в Украине могут также натолкнуть на определенные мысли российские элиты. Путина и его окружение могут просто устранить. Аваков уточнил, что пока неизвестно, как это произойдет, но известно, что большинство российских тиранов плохо кончало. Никто не знает, какой конец ждет Путина.

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