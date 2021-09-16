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Экс-посол США рассказал, как заставить Путина забрать войска с востока Украины

Россия может завершить агрессию на Донбассе в том случае, когда в Кремле осознают, что в войне против Украины они не победят

сегодня, 14:15
Автор:

Кравцев Сергей

Москва может прекратить военные действия на востоке Украины, если в Кремле придет понимание, что победы им не видать. При этом российский президент Владимир Путин до сих пор верит, что победа России обеспечена и именно Москва контролирует ситуацию. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал бывший американский посол Джон Хербст.

Экс-посол США рассказал, как заставить Путина забрать войска с востока Украины

Владимир Путин - фото из открытых источников

Дипломат высказал убеждение, что выстрелы на украинском востоке будут продолжаться до тех пор, пока высшее российское руководство не примет решение забрать своих военных и технику, отправив воинские части в места постоянной дислокации на территории РФ.

Джон Хербст считает, что Владимир Путин не способен понять, что Россия не может выйти победителем в той войне, которую сама же развязала в Украине. Вот только в российском политикуме есть люди, которые прекрасно осознают это. Как только придет новый президент, сменится власть в России найдутся люди, которые попытаются выйти на решение, чтобы забрать войска с территории Украины. Будет найден способ переговоров.

Экс-посол также считает, что надеяться на эффективность Минского формата не приходится, потому что представители России откровенно несут "всякую чушь", не пытаясь прийти к какому-то мирному соглашению. Дипломат видит только один способ приближать мир в Украине – продолжать давление на России санкциями, а еще поддерживать Украины военной техникой.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/12629-kogda-putin-poymet-chto-ne-poluchit-donbass-on-naydet-sposob-vyvesti-voyska-dzhon-herbst
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