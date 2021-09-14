В партии Путина признались - Россия захватила Донбасс

В команде президента России Владимира Путина продолжают допускать ошибки, после чего тайное становится явным. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление совершенно открыто, приехав в оккупированный Донецк. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказывает в своем видеоблоге популярный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Дмитрий Саблин. Фото: сайт "Единая Россия"

Журналист отметил, фактически депутат российской Госдумы признал то, о чем уже давно говорится, – Кремль проводит эксперименты на оккупированных украинских территориях. Ну, а готовность Москвы пойти на то, чтобы на территории ОРДЛО "нарезать" российские мажоритарные округа лишний раз подтверждает тот тезис, что нет и не было никогда "внутреннего конфликта" в Украине, как и не было никакой "гражданской войны".

Денис Казанский подчеркнул, больше всего поражает, что несмотря на такие признания у Москвы и ее марионеток в Украине хватает наглости обвинять официальный Киев в невыполнении Минских договорённостей.

Блогер пишет, что остается загадкой, как соглашения, подписанные в Минске, можно сопоставить с "экспериментом по воссоединению этой территории с Россией" и российскими выборами на украинском Донбассе. Сами оккупанты никак это не пытаются объяснить.

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