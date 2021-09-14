logo
Русский Українська

BTC/USD

45877.61

ETH/USD

3329.48

LTC/USD

179.43

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В партии Путина признались - Россия захватила Донбасс
commentss НОВОСТИ Все новости

В партии Путина признались - Россия захватила Донбасс

Депутат Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит «эксперимент по воссоединению этой территории с Россией».

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей

В команде президента России Владимира Путина продолжают допускать ошибки, после чего тайное становится явным. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление совершенно открыто, приехав в оккупированный Донецк. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказывает в своем видеоблоге популярный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

В партии Путина признались - Россия захватила Донбасс

Дмитрий Саблин. Фото: сайт "Единая Россия"

Журналист отметил, фактически депутат российской Госдумы признал то, о чем уже давно говорится, – Кремль проводит эксперименты на оккупированных украинских территориях. Ну, а готовность Москвы пойти на то, чтобы на территории ОРДЛО "нарезать" российские мажоритарные округа лишний раз подтверждает тот тезис, что нет и не было никогда "внутреннего конфликта" в Украине, как и не было никакой "гражданской войны".

Денис Казанский подчеркнул, больше всего поражает, что несмотря на такие признания у Москвы и ее марионеток в Украине хватает наглости обвинять официальный Киев в невыполнении Минских договорённостей. 

Блогер пишет, что остается загадкой, как соглашения, подписанные в Минске, можно сопоставить с "экспериментом по воссоединению этой территории с Россией" и российскими выборами на украинском Донбассе. Сами оккупанты никак это не пытаются объяснить. 

Читайте также на портале "Комментарии" – трагедия в городке Червонопартизанск, который под контролем "ЛНР", — это только начало большой катастрофы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nea_NXZFOQA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ