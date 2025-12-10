Экснардеп-изменник Андрей Деркач внезапно стал «героем России»: что известно

Бывший народный депутат Украины и член "Партии регионов" Андрей Деркач, который сбежал в РФ, получил звание героя России.

Андрей Деркач. Фото: из открытых источников

В настоящее время он является сенатором в Совете Федерации от Астраханской области. Во время пленарного заседания верхней палаты российского парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила поздравление по случаю дня героев отечества, который отмечают в РФ.

При этом Матвиенко сообщила, что среди сенаторов также есть обладатели высшей государственной награды РФ. В обнародованном списке оказался и Андрей Деркач.

В соцсетях Совета Федерации опубликовали фото, где Матвиенко вместе с сенаторами, демонстрировавшими медаль "Золотая звезда", которую вручают вместе со званием героя РФ. При этом даже российские СМИ признают, что ранее информация о присвоении Деркачу звания героя не появлялась в открытых источниках.

Напомним, в июне 2022 года СБУ заявила о разоблачении агентурной сети, которая должна была способствовать российским войскам в захвате Украины. По данным следствия, в эту структуру входил и Андрей Деркач. Его объявили в розыск, а Высший антикоррупционный суд разрешил его задержание.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Деркача украинского гражданства, после чего Верховная Рада прекратила его депутатские полномочия.

Деркач в это время появился в РФ, где вступил в должность сенатора от Астраханской области и вошел в комитет по вопросам безопасности и обороны Совета Федерации.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", бывший премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает пытаться получить новые титулы и должности в России. В этот раз он решил баллотироваться на должность академика Российской академии наук, избрав направление "горные науки". Информация об этом появилась на сайте научной электронной библиотеки Elibrary, где отмечено, что Азаров стремится стать академиком, несмотря на полное отсутствие научной деятельности, что подтверждается его нулевым индексом Хирша.