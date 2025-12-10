Екснардеп-зрадник Андрій Деркач раптово став «героєм Росії»: що відомо

Колишній народний депутат України та член "Партії регіонів" Андрій Деркач, який втік до РФ, отримав звання героя Росії.

Андрій Деркач. Фото: з відкритих джерел

Зараз він є сенатором в Раді Федерації від Астраханської області. Під час пленарного засідання верхньої палати російського парламенту голова Ради Федерації Валентина Матвієнко оголосила привітання з нагоди дня героїв вітчизни, який відзначають в РФ.

При цьому Матвієнко повідомила, що серед сенаторів також є володарі найвищої державної нагороди РФ. В оприлюдненому нею списку виявився й Андрій Деркач.

У соцмережах Раді Федерації опублікували фото, де Матвієнко разом із сенаторами, які демонстрували медаль "Золота зірка", що вручається разом зі званням героя РФ. При цьому навіть російські ЗМІ визнають, що раніше інформація про присвоєння Деркачу звання героя не з’являлася у відкритих джерелах.

Нагадаємо, у червні 2022 року СБУ заявила про викриття агентурної мережі, яка мала сприяти російським військам у захопленні України. За даними слідства, до цієї структури входив і Андрій Деркач. Його оголосили у розшук, а Вищий антикорупційний суд дозволив його затримання.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, після чого Верховна Рада припинила його депутатські повноваження.

Деркач тим часом з’явився в РФ, де обійняв посаду сенатора від Астраханської області та увійшов до комітету з питань безпеки й оборони Ради Федерації.

