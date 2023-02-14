Эксперт: экономика России падает на уровень Северной Кореи

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Slava Kot
Профессор экономики Бременского университета Михаэль Рохлиц
Российская экономика падает на уровень Северной Кореи по степени зависимости от Китая, считает Михаэль Рохлиц, профессор экономики Бременского университета. По мнению ученого, санкции ЕС по нефти сильно ударили по Кремлю. Нынешняя ситуация принуждает Россию, как и Северную Корею, попадать в экономическую зависимость от Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NTV.
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По словам экономического эксперта, нефтяные санкции от ЕС сильно ударили по России, а альтернативные рынки, такие как Индия и Китай, требуют более низких цен от Кремля. Ситуация катастрофическая для России, потому что Владимир Путин не подготовил экономику страны к такому будущему, считает Рохлиц.
С декабря странам ЕС запретили импорт российской нефти, а с февраля эмбарго распространилось и на продукты переработки нефти. Именно Евросоюз был одним из самых крупных клиентов для России на энергетическом уровне.
Эксперт утверждает, что в краткосрочной перспективе эмбарго означает, что у Кремля меньше денег в своем бюджете, а также дает прогнозы на экономическое будущее РФ.
Михаэль Рохлиц провел параллели между экономикой Северной Кореи и Россией.
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