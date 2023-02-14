Эксперт: экономика России падает на уровень Северной Кореи

Профессор экономики Бременского университета Михаэль Рохлиц

Российская экономика падает на уровень Северной Кореи по степени зависимости от Китая, считает Михаэль Рохлиц, профессор экономики Бременского университета. По мнению ученого, санкции ЕС по нефти сильно ударили по Кремлю. Нынешняя ситуация принуждает Россию, как и Северную Корею, попадать в экономическую зависимость от Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NTV.

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По словам экономического эксперта, нефтяные санкции от ЕС сильно ударили по России, а альтернативные рынки, такие как Индия и Китай, требуют более низких цен от Кремля. Ситуация катастрофическая для России, потому что Владимир Путин не подготовил экономику страны к такому будущему, считает Рохлиц.

С декабря странам ЕС запретили импорт российской нефти, а с февраля эмбарго распространилось и на продукты переработки нефти. Именно Евросоюз был одним из самых крупных клиентов для России на энергетическом уровне.

"Кремлю приходится искать других клиентов, а это не так просто. Сейчас Россия зависит от новых покупателей и поэтому находится в слабой переговорной позиции. Индия и Китай покупают нефть, но эти страны "умеют договариваться", и в результате цена российской нефти упала ниже отметки в 50 долларов за баррель", — считает профессор Рохлиц.

Эксперт утверждает, что в краткосрочной перспективе эмбарго означает, что у Кремля меньше денег в своем бюджете, а также дает прогнозы на экономическое будущее РФ.

"Проблема в среднесрочной и долгосрочной перспективе состоит в том, что Путин забрал у России экономическое будущее. Нет никакого плана, стратегии или способа подготовить эту страну к будущему", — подчеркивает ученый и добавляет, что "в долгосрочной перспективе российская экономика уже не будет равняться. Китая или США, а скорее упадет на уровень Северной Кореи, Кубы или Венесуэлы".

Михаэль Рохлиц провел параллели между экономикой Северной Кореи и Россией.

"Без Китая Северная Корея, вероятно, не существовала бы как страна. Китайцы импортируют сырье из Северной Кореи и снабжают страну дешевыми потребительскими товарами. Они пытаются сделать то же самое с Россией, крупным соседом, которым они могут хорошо манипулировать", — заключает Рохлиц.

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