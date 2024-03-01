Эксперт назвал ключевую деталь в послании Путина

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Главное, что следует вынести из обращения российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию – война будет долгой, считает политолог Владимир Фесенко.
Война с Украиной стала главной темой послания Путина. Фото из открытых источников
По словам политолога, послание Путина в этом году стало самым длинным и бессодержательным за почти четверть века его правления в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 21:43
Чудово! Ключову деталь визначили. Що далі? Будемо нескінченно використовувати Україну для початої Карликами разборки? До якої межи? Саме це майбутнє країни? Саме для цього її і створили? Чи почнемо по справжньому думати: як так сталось; чому корумповані кошерні нацисти нас привели до цього; чи воно нам треба; що робити; як це припинити; ...? Наприклад: корумпований паразитирующий Губка Ющенко постійно верещав, що без нацпам'яті по старому лахміттю (віра Бандера фаєр співанка вишиванка шароварка кричалка ...) - не буде майбутнього. Допомогло це Україні? Чи тільки корумпованим В'ятровичам отримати місця під сонцем у пожиттєвій ВР безвиборних бояр? Чи саме до такого майбутнього нас і рухали?