Эксперт назвал ключевую деталь в послании Путина

Главное, что следует вынести из обращения российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию – война будет долгой, считает политолог Владимир Фесенко.

Война с Украиной стала главной темой послания Путина. Фото из открытых источников

"Две главные темы послания Путина – война (так называемая "СВО") и предвыборные обещания до 2030 года, когда состоятся следующие президентские выборы в РФ. Если снять всю словесную мишуру с послания Путина, то главное его предвыборное обещание – это война. Война без конца и края", — подчеркнул Владимир Фесенко.

По словам политолога, послание Путина в этом году стало самым длинным и бессодержательным за почти четверть века его правления в России.

"Не прозвучало ни одного яркого и политически значимого тезиса, который был бы достойен цитирования и серьезного анализа. Поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание выступления Путина, сколько форму — самое длинное послание (свыше двух часов), аплодисменты 80 раз, отсутствие Кадырова", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.

