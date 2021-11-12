Эксперт назвал три причины, почему Кремль может начать наступление на Украину

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Кравцев Сергей
После двух недель возражений украинские власти признали факт "необычной активности и увеличения концентрации" российских войск на границе. Госсекретарь США публично предостерег Россию от повторения "ошибки 2014 года". А в ОБСЕ заявили, что в последние дни октября наблюдатели засвидетельствовали самое большое с июля 2020 года количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Как передает издание "Комментарии" об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Российские войска. Фото: voinskayachast.net
По его мнению, первое объяснение – было достроено "Северный поток-2" и теперь Москва сможет поставлять в Европу нужные объемы газа даже в случае уничтожения украинских газопроводов. Второе – в Германии прошли выборы и продолжаются переговоры по формированию новой правящей коалиции, а Франция вошла в предвыборный период, что означает снижение готовности двух влиятельнейших стран ЕС к резкой реакции на вспышку российской агрессии. Третье – в сентябре Кремль заблокировал продолжение миссии ОБСЕ на украинской границе, тем временем российская авиация и ракетные войска заступили на боевое дежурство в Беларуси, что значительно повысило возможность возникновения фронта на севере.
Он добавляет, все это часть усиленного гибридного давления Москвы, путем которого Владимир Путин хочет, например, заставить Украину начать официально закупать антрацит для электростанций у незаконной группировки "ЛДНР", а Запад запустить "Северный поток-2". Или даже дестабилизировать Украину изнутри и еще более ослабить единство членов ЕС и НАТО, что откроет путь к оккупации новых украинских территорий с меньшим количеством негативных последствий.
Читайте также на портале "Комментарии" — в западной прессе снова подтвердили: Москва продолжает концентрировать войска у границ Украины.
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Обсуждения
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иван
сегодня, 07:40
Россия нападет на Украину?? Да это главная мечта мыздобулов! Наконец-то можно падать в истерике и требовать помощи у "всего мира".. Ведь кроме помощи денег взять негде. Да и появляется реальная причина для объяснения населению почему на Украине так плохо, почему мы беднейшая страна Европы.