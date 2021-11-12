Эксперт назвал три причины, почему Кремль может начать наступление на Украину

После двух недель возражений украинские власти признали факт "необычной активности и увеличения концентрации" российских войск на границе. Госсекретарь США публично предостерег Россию от повторения "ошибки 2014 года". А в ОБСЕ заявили, что в последние дни октября наблюдатели засвидетельствовали самое большое с июля 2020 года количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Как передает издание "Комментарии" об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Российские войска. Фото: voinskayachast.net

"Обстановка ухудшается и стремительно превращается в ту, которая имела место быть в апреле. Пойдет ли Москва на этот раз на новое широкомасштабное вторжение в Украину? В общем, для Кремля сегодняшняя ситуация значительно более благоприятна для эскалации конфликта, чем весной. Этому есть ряд объяснений", – отметил эксперт.

По его мнению, первое объяснение – было достроено "Северный поток-2" и теперь Москва сможет поставлять в Европу нужные объемы газа даже в случае уничтожения украинских газопроводов. Второе – в Германии прошли выборы и продолжаются переговоры по формированию новой правящей коалиции, а Франция вошла в предвыборный период, что означает снижение готовности двух влиятельнейших стран ЕС к резкой реакции на вспышку российской агрессии. Третье – в сентябре Кремль заблокировал продолжение миссии ОБСЕ на украинской границе, тем временем российская авиация и ракетные войска заступили на боевое дежурство в Беларуси, что значительно повысило возможность возникновения фронта на севере.

"Однако вероятность массивного наступления российских войск по примеру 2014 года остается на уровне ниже среднего, поскольку основные элементы сдерживания агрессии Кремля не были утрачены. А именно политическая ситуация в Украине стабильна. Вашингтон достаточно глубоко вовлечен во избежание эскалации и далеко не исключена возможность введения дополнительных санкций со стороны ЕС при необходимости. Зачем же тогда Россия снова стягивает войска? Скорее всего, как и газовый шантаж на европейском рынке, искусственно созданный миграционный кризис на польско-белорусской границе, кибератаки в США, поддержка сербских сепаратистов в Боснии и Герцеговине…", — отметил эксперт.

Он добавляет, все это часть усиленного гибридного давления Москвы, путем которого Владимир Путин хочет, например, заставить Украину начать официально закупать антрацит для электростанций у незаконной группировки "ЛДНР", а Запад запустить "Северный поток-2". Или даже дестабилизировать Украину изнутри и еще более ослабить единство членов ЕС и НАТО, что откроет путь к оккупации новых украинских территорий с меньшим количеством негативных последствий.

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