Эксперт: Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса в Европе

На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин фактически анонсировал рост цен на продукты из-за того, что газовый кризис может привести к увеличению цен на удобрения. Также Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Владимир Путин. Фото: Интерфакс

"Вы не поверите, но Путин таки признал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе. А то до этого Россия себя вела в такой односторонней логике, как будто это только Европа заинтересована в поставках газа. Хотя подход России использовать газовые поставки как инструмент давления на Европу, с целью ускорить сертификацию "Северного потока-2", а также остановить переход на зелёную энергию, может привести к прямо обратному эффекту. И ускорить переход европейского сектора возобновляемые виды энергии", – отметила политолог.

Олеся Яхно добавляет, при этом компенсировать европейские рынки, в случае их потери или частичной потери, за счёт потребителей в Азии будет крайне сложно. Российско-китайский газопровод позволяет поставлять в год до 38 млрд кубометров газа, в то время, как возможности поставок в Европу достигают 200 млрд кубометров газа.

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