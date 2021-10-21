Эксперт: Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса в Европе

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Кравцев Сергей
На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин фактически анонсировал рост цен на продукты из-за того, что газовый кризис может привести к увеличению цен на удобрения. Также Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Владимир Путин. Фото: Интерфакс
Олеся Яхно добавляет, при этом компенсировать европейские рынки, в случае их потери или частичной потери, за счёт потребителей в Азии будет крайне сложно. Российско-китайский газопровод позволяет поставлять в год до 38 млрд кубометров газа, в то время, как возможности поставок в Европу достигают 200 млрд кубометров газа.
Также читайте на портале "Комментарии" — Кремль фактически шантажирует ЕС и требует не откладывать запуск "Северного потока-2". Как стоит оценивать происходящее на европейском энергорынке? В этом вопросе в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" разбирались эксперты.
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