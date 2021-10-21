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Главная Новости Мир Россия Эксперт: Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса в Европе
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Эксперт: Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса в Европе

Газовый шантаж Кремля может привести к тому, что Европа откажется от увеличения объёмов российского газа

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей

На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин фактически анонсировал рост цен на продукты из-за того, что газовый кризис может привести к увеличению цен на удобрения. Также Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Эксперт: Путин осознал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса в Европе

Владимир Путин. Фото: Интерфакс

"Вы не поверите, но Путин таки признал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе. А то до этого Россия себя вела в такой односторонней логике, как будто это только Европа заинтересована в поставках газа. Хотя подход России использовать газовые поставки как инструмент давления на Европу, с целью ускорить сертификацию "Северного потока-2", а также остановить переход на зелёную энергию, может привести к прямо обратному эффекту. И ускорить переход европейского сектора возобновляемые виды энергии", – отметила политолог.

Олеся Яхно добавляет, при этом компенсировать европейские рынки, в случае их потери или частичной потери, за счёт потребителей в Азии будет крайне сложно. Российско-китайский газопровод позволяет поставлять в год до 38 млрд кубометров газа, в то время, как возможности поставок в Европу достигают 200 млрд кубометров газа.

Также читайте на портале "Комментарии" — Кремль фактически шантажирует ЕС и требует не откладывать запуск "Северного потока-2". Как стоит оценивать происходящее на европейском энергорынке? В этом вопросе в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" разбирались эксперты.



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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4248960678535651
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