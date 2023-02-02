Эксперты посчитали утраченное РФ оружие на поле боя

Аналитики проекта Oryx сосчитали всю утраченную армией страны-террористки технику, которую можно визуально подтвердить, пишут "Комментарии". Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотной приманки, гражданских транспортных средств, прицепов и запущенного оборудования не включены в этот список.



Потери техники РФ на полях сражения в Украине

А армия РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину, то есть с 24 февраля 2022 года, потеряла более 9 тысяч единиц военной техники, в том числе транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

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"Россия потеряла 5 694 единиц техники, из них 242 повреждено и 2 759 захвачено. Кроме этого, 306 единиц вооружения Вооруженных Сил России просто покинули на поле боя. Из них танков — 1 671, в том числе уничтоженных — 989, захваченных — 545", – сообщают аналитики.

Специалисты отмечают, что список содержит только уничтоженные транспортные средства и технику, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.

"Все возможные усилия были направлены на то, чтобы избежать повторяющихся записей и различить статус оборудования: захваченное или заброшенное. К тому же, если происхождение оборудования невозможно установить, оно не включается в список", — уточняют авторы проекта.

При этом многие записи, попавшие в категорию "оставленные", вероятно, будут захвачены или уничтожены. Так же часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его невозможно восстановить. Если происхождение оборудования невозможно установить, оно не включено в список.

По сегодняшним данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

- личного состава – 129 030,

- танков – 3 211 ед,

- боевых бронированных машин — 6382 ед,

- артиллерийских систем – 2 212 ед,

- РСЗО — 458 ед,

- средства ПВО — 222 ед,

- самолетов — 293 ед,

- вертолетов — 284 ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951,

- крылатые ракеты — 796,

- корабли /катера — 18 ед,

- автомобильной техники и автоцистерн — 5064 ед,

- специальная техника – 200.

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