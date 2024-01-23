Экспорт нефти теперь под угрозой: как Украина нашла слабое место РФ

За время полномасштабной войны против Украины россияне приспособились к тому, что практически беспрепятственно экспортировали нефть из западных портов. Это приносило в бюджет страны-агрессора приличные поступления. Теперь украинцы открыли новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта российской нефти. Речь идет об атаках дронов на объекты на побережье Балтийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на прошлой неделе первый в истории украинский беспилотник достиг Ленинградской области, которая находится примерно в 1000 километрах от границы. Дрон сбили над петербургским нефтяным терминалом.

Вторая за неделю атака беспилотника, которую организовали украинские спецслужбы, была более разрушительной. По словам чиновника, который общался за агентством на условиях анонимности, она вызвала пожар, который остановил газоконденсатный завод "Новатэк" в порту "Усть-Луга", поставлявший топливо для российской армии.

Завод также находился рядом с некоторыми из важнейших российских нефтяных терминалов, поэтому такие атаки вызывают беспокойство наблюдателей нефтяного рынка.

"Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта", – заявил бывший топ-менеджер одного из российских нефтедобывающих предприятий Сергей Вакуленко.

Авторы материала отмечают, что сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля, который получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли.

В то же время серьезные перебои в экспорте из балтийских портов также ощущаются во всем мире. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и в прошлом году была крупнейшим поставщиком в Китай.

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