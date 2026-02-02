Энергетическое перемирие закончилось или еще действует: что говорят в Кремле

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не смог конкретизировать относительно сроков действия так называемого "энергетического перемирия", во время которого Россия не будет наносить удары по украинской энергетике, лишь напомнив, что ранее речь шла, по утверждению Кремля, о первом февраля.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главному рупору Кремля задали вопрос, продолжает ли действовать так называемое "энергетическое перемирие, или его срок закончился.

В ответ пресс-секретарь Путина сказал, что ему нечего добавить к тому, что он сказал журналистам на прошлой конференции, где речь шла именно о первом февраля, как о крайней дате завершения энергетического перемирия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие сутки российские террористические войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было.

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и Запорожье – именно по объектам железной дороги", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины. 2 февраля на брифинге первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об ударах России по энергетической инфраструктуре, что означает окончание "энергетического перемирия".



