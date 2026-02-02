logo_ukra

Енергетичне перемир'я закінчилося чи ще діє: що кажуть у Кремлі
Енергетичне перемир'я закінчилося чи ще діє: що кажуть у Кремлі

Дмитро Пєсков пішов від прямого питання журналістів щодо "енергетичного перемир'я"

2 лютого 2026, 14:17
Автор:
Кравцев Сергей

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг конкретизувати щодо термінів дії так званого "енергетичного перемир'я", під час якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці, лише нагадавши, що раніше йшлося, за твердженням Кремля, про перше лютого.

Енергетичне перемир'я закінчилося чи ще діє: що кажуть у Кремлі

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головному рупору Кремля порушили питання, чи продовжує діяти так зване "енергетичне перемир'я, чи його термін закінчився.

У відповідь прес-секретар Путіна сказав, що йому нема чого додати до того, що він сказав журналістам на минулій конференції, де йшлося саме про першого лютого, як про крайню дату завершення енергетичного перемир'я.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що минулої доби російські терористичні війська здійснили нові обстріли об'єктів енергетики в прифронтових і прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було.

"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, насамперед залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та Запоріжжі – саме по об'єктах залізниці", — заявив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — оголошене наприкінці січня так зване "енергетичне перемир'я" фактично припинилося 1 лютого. Росія знову завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які підтвердили у Міністерстві енергетики України. 2 лютого на брифінгу перший заступник міністра Артем Некрасов розповів про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що означає закінчення енергетичного перемир'я.




