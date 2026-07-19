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Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries

Российские государственные СМИ не публиковали фото и видео после атак на склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

19 июля 2026, 12:05
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Slava Kot

После атаки беспилотников на логистические центры российского маркетплейса Wildberries в Московской и Тамбовской областях, российские государственные медиа и официальные структуры практически не показывали фотографий и видео последствий пожаров. На это обратили внимание обозреватели, проанализировавшие освещение события в информационном пространстве РФ.

Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries

Пожар на складах Wildberries

По их данным, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке, но опубликовал только фото поврежденного детского сада в Электростале, не показав горящий склад Wildberries. Глава Тамбовской области Евгений Первышов также ограничился кадрами из больницы, куда были доставлены пострадавшие.

Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries - фото 2

Дым поднимается со складов Wildberries после атаки дронов

Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries - фото 2

Последствия ударов по составам Wildberries

Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries - фото 2

Дым поднимается со складов Wildberries после атаки дронов

Региональные подразделения МЧС не обнародовали материалы о пожарах на логистических объектах, а крупнейшие федеральные телеканалы, в том числе "Россия 1" и НТВ, не демонстрировали кадры с мест ударов по составам Wildberries. Кроме того, кремлевские Telegram-каналы Baza, Mash и Shot также не обнародовали фото масштабных возгораний.

В ночь на 18 июля дальнобойные беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Электростале и Котовске. Эти объекты использовались для поставки комплектующих в российские беспилотники. После этого сообщалось о масштабном пожаре на складе в Электростале, который считается одним из самых больших логистических центров компании.

Эпицентр Мордора: почему СМИ РФ испугались показать последствия ударов по Wildberries - фото 2

Небо затянуло черное облако после пожара на складах Wildberries

В результате серии взрывов и масштабного пожара небо над Московской областью затянуло густым черным дымом. Пользователи соцсетей сразу окрестили гигантский столб дыма "эпицентром Мордора", ведь он закрыл солнце в соседних городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ после атаки дронов пылает стратегическая нефтебаза.



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