logo_ukra

BTC/USD

64533

ETH/USD

1871.22

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries
commentss НОВИНИ Всі новини

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries

Російські державні ЗМІ не публікували фото і відео після атак на склади Wildberries у Московській та Тамбовській областях.

19 липня 2026, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після атаки безпілотників на логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Московській та Тамбовській областях російські державні медіа та офіційні структури практично не показували фотографій і відео наслідків пожеж. На це звернули увагу оглядачі, які проаналізували висвітлення події в інформаційному просторі РФ.

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries

Пожежа на складах Wildberries

За їхніми даними, губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про атаку, але опублікував лише фото пошкодженого дитячого садка в Електросталі, не показавши палаючий склад Wildberries. Глава Тамбовської області Євген Первишов також обмежився кадрами з лікарні, куди доставили постраждалих.

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries - фото 2

Дим підінімаєтсья зі складів Wildberries після атаки дронів

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries - фото 2

Наслідки ударів по складах Wildberries

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries - фото 2

Дим підінімаєтсья зі складів Wildberries після атаки дронів

Регіональні підрозділи МНС не оприлюднили матеріалів про пожежі на логістичних об'єктах, а найбільші федеральні телеканали, зокрема "Росія 1" і НТВ, не демонстрували кадри з місць ударів по складах Wildberries. Крім того, кремлівські Telegram-канали Baza, Mash і Shot також не опублікували фото масштабних загорянь.

У ніч проти 18 липня далекобійні безпілотники атакували логістичні центри Wildberries в Електросталі та Котовську. Ці об'єкти використовувалися для постачання комплектуючих до російських безпілотників. Після цього повідомлялося про масштабну пожежу на складі в Електросталі, який вважається одним із найбільших логістичних центрів компанії. 

Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries - фото 2

Небо затягнула чорна хмара після пожежі на складах Wildberries 

Унаслідок серії вибухів та масштабної пожежі небо над Московською областю затягнуло густим чорним димом. Користувачі соцмереж одразу охрестили цей гігантський стовп диму "епіцентром Мордору", адже він закрив сонце у сусідніх містах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ після атаки дронів палає стратегічна нафтобаза.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини