Епіцентр Мордору: чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries

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Slava Kot
Після атаки безпілотників на логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Московській та Тамбовській областях російські державні медіа та офіційні структури практично не показували фотографій і відео наслідків пожеж. На це звернули увагу оглядачі, які проаналізували висвітлення події в інформаційному просторі РФ.
Пожежа на складах Wildberries
За їхніми даними, губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про атаку, але опублікував лише фото пошкодженого дитячого садка в Електросталі, не показавши палаючий склад Wildberries. Глава Тамбовської області Євген Первишов також обмежився кадрами з лікарні, куди доставили постраждалих.
Дим підінімаєтсья зі складів Wildberries після атаки дронів
Наслідки ударів по складах Wildberries
Дим підінімаєтсья зі складів Wildberries після атаки дронів
Регіональні підрозділи МНС не оприлюднили матеріалів про пожежі на логістичних об'єктах, а найбільші федеральні телеканали, зокрема "Росія 1" і НТВ, не демонстрували кадри з місць ударів по складах Wildberries. Крім того, кремлівські Telegram-канали Baza, Mash і Shot також не опублікували фото масштабних загорянь.
У ніч проти 18 липня далекобійні безпілотники атакували логістичні центри Wildberries в Електросталі та Котовську. Ці об'єкти використовувалися для постачання комплектуючих до російських безпілотників. Після цього повідомлялося про масштабну пожежу на складі в Електросталі, який вважається одним із найбільших логістичних центрів компанії.
Небо затягнула чорна хмара після пожежі на складах Wildberries
Унаслідок серії вибухів та масштабної пожежі небо над Московською областю затягнуло густим чорним димом. Користувачі соцмереж одразу охрестили цей гігантський стовп диму "епіцентром Мордору", адже він закрив сонце у сусідніх містах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ після атаки дронів палає стратегічна нафтобаза.