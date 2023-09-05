"Эрдоган был разочарован": появились новые детали встречи и подготовки Путина к ней

Глава Турции Реджеп Таип Эрдоган и хозяин Кремля Владимир Путин проводили переговоры в Сочи, в прошлый понедельник, 4 сентября. В сообщении телеgram-канала Генерал СВР, который часто обнародует инсайды из Кремля, раскрыто несколько подробностей во время встречи двух президентов.

Путин и Эрдоган (фото из открытых источников)

Сам процесс подготовки Путина к встрече с коллегой из Турции был непростым. Представители канала называют правителя РФ "полутрупом" и сообщили, что его доставили в сочинскую резиденцию в первый раз, после того, как был первый удар по Крымскому мосту.

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"Субботу и воскресенье президента не беспокоили плохими новостями, пытаясь поддерживать его бодрое и хорошее настроение. Накануне вечером Путину дали снотворное, и в понедельник утром он первым делом прошел осмотр у сопровождающих его врачей (...) Основная часть подготовки до встречи с Эрдоганом — это грим. Парадоксально, но двойник, который в последнее время постоянно заменяет Путина, успел стать настолько привычным, что президента теперь приходится гримировать с учетом особенностей внешности двойника", — говорится в сообщении.

Затем хозяин Кремля "принял уже проверенные лекарства, позволяющие ему некоторое время быть в тонусе, но в начале своего действия вызывают некое подобие эйфории, поэтому нужно четко угадать тот промежуток действия лекарства, когда Путин полностью адекватный и еще не начал чувствовать усталость. Президента хватило менее чем на три часа".

Генерал СВР сообщает, что "несмотря на надежду Эрдогана получить от президента России хоть какие-то уступки, встреча закончилась ничем".

"Эрдоган был очень разочарован, хотя было не совсем понятно, на что он надеялся. Если, среди прочего, президенту Турции нужно было удостовериться в том, насколько Путин болен, то это, пожалуй, единственное с чем он справился. Во время личного общения с Эрдоганом у Путина при попытке встать закружилась голова и он резко опустился назад, поднявшись за несколько минут, что поразило президента Турции больше, чем любые доклады о состоянии здоровья президента России", — завершили сообщения представители канала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган озвучил свое мнение по итогам встречи с Путиным.