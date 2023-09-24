Эрдоган поднимет восстание в России: подробности

Как утверждает представитель российской оппозиции Вячеслав Мальцев, лидер Турции. Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, поможет мигрантам в РФ поднять восстание, когда Украина освободит временно оккупированный Крым.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Есть одна очень серьезная величина – Эрдоган, его идея Великого Турана, в который входят все тюркские народы, включая Казахстан, Киргизию.... Нам это выгодно, что у него есть такая идея, потому что она касается территории России – Башкирии, Татарии, Якутии и других тюркских республик. Нужно понимать, что всего тюркских народов более 200 миллионов человек. Это огромные народы", — сказал оппозиционер.

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Как говорит Вячеслав Мальцев успешное наступление ВСУ помогло бы теперь "всех спасти":

"Если бы Украина сейчас вернула свои территории... после того, как РФ потеряла бы Крым, я думаю, Эрдоган бы дал команду на восстание мигрантов в России, которых там уже десятки миллионов. Их немыслимое количество. У Путина армии такой нет, сколько в одной Москве мигрантов Такие восстания в Москве, Питере и других городах естественно бы привели к отсоединению и Татарии, и Башкирии... Там бы мгновенно поднялись местные и сказали: "Мы не хотим воевать с Украиной, это не наша война, давайте отделяться, нужен суверенитет". Со спецслужбами Турции они работают давно и успешно, и Путин это прекрасно знает и никак этому не противодействует".

Как заявляет оппозиционер, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков является турецким шпионом "официально".

"Если кто-то думает, что у Путина рычаги управления в руках, он ошибается. У Путина есть определенные нити, за которые он хаотично дергает и чего-то может добиться", — заключил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о ситуации на Кавказе .