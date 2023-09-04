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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным (ВИДЕО)

Предварительные переговоры между дипломатами двух стран в Москве закончились без видимого прогресса

сегодня, 13:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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4 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ.

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным (ВИДЕО)

Путин и Эрдоган (фото из открытых источников)

По информации турецкого издания TRT Haber, визит Эрдогана в Россию продлится всего один день.


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На опубликованных кадрах видно, что встреча президентов уже началась. Также сообщают, что перед двусторонними переговорами они проведут совместную пресс-конференцию.

По информации агентства ТАСС, переговоры президентов проходят в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Напомним, что "Комментарии" писали о том встрече Путина и Эрдогана и почему ее так добивалась Анкара. Уже известно, что, кроме ситуации с зерновым соглашением, отвергнутым РФ в июле, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживанием активов российских компаний.

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун уверен, что Эрдоган явно хочет этих переговоров больше, чем Путин.
В свою очередь, Турция очень хотела бы восстановить свое посредничество между Киевом и Москвой. Среди них глобальнее, чем просто в отношении зерновой сделки (хотя экономически ее остановка серьезно бьет по Турции), демонстрируя свою способность быть мощным переговорщиком, объясняет политолог. Эрдоган очень заинтересован в положительном исходе. Какое он может потом использовать для ускорения вступления Турции в ЕС, для получения западных образцов вооружения для своей армии.




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