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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным: какие предложения от Украины передал

Эрдоган заявил, что встречался с Путиным и поднимал вопрос обмена пленными между Украиной и РФ

сегодня, 13:27
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Ткачик Олеся

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время состоявшейся в рамках саммита БРИКС в Казани закрытой встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным поднял вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной. Также турецкий лидер заявил, что Москва демонстрирует интерес к "прекращению огня". Об этом он рассказал турецким журналистам на борту своего самолета по дороге из России в Турцию, сообщает Anadolu.

Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным: какие предложения от Украины передал

Реджеп Эрдоган

В частности, на вопрос журналистов, увидел ли он новые признаки стремления Путина завершить войну, Эрдоган ответил, что, как и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он испытал от российской стороны интерес к достижению длительного прекращения огня. По словам турецкого президента, данную позицию также подтвердили министры иностранных дел обеих стран во время недавней встречи в Стамбуле.

Кроме обсуждения перспективы прекращения огня, Эрдоган поднял вопрос о возобновлении работы Черноморского зернового коридора и разминировании территорий. Он также выразил ожидание, что Россия предпримет шаги в направлении обмена пленными. Эрдоган подчеркнул важность прекращения войны с малейшими потерями.

"Эта война обязательно закончится, наше стремление — завершить ее без лишней крови и слез", — сказал президент Турции.

Встреча Эрдогана с Путиным, по информации директората по коммуникациям турецкой администрации, длилась около часа. Президент Турции пригласил Путина посетить Турцию, а также выразил готовность содействовать в решении вопросов, связанных с банковскими расчетами между двумя странами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Путин заявил, что получил через Эрдогана новые предложения от Украины, с которыми он еще знакомится.




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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-teroru-tamamen-kaynaginda-kurutmak-uzere-calismalari-surduruyoruz/3373937
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