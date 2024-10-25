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Эрдоган сделал Путину любопытное предложение

Эрдоган предложил Путину возобновить зерновое соглашение

25 октября 2024, 23:40
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Марьян Ощановский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал России документ о возможности возобновления зернового соглашения, заявил диктатор РФ Владимир Путин.

Эрдоган сделал Путину любопытное предложение

Эрдоган встретился с Путиным. Фото из открытых источников

"Эрдоган, с которым мы встречались вчера, в очередной раз возобновил предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, и по другим вопросам", — заявил он.

Российский диктатор добавил, что еще не успел ознакомиться с документами, переданными турецкой стороной. По его словам, Москва исходит из того, что в любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские ведомства и специалисты изучают турецкий документ о возможности возобновления зернового соглашения. Он добавил, что предыдущий опыт зерновой сделки не был успешен, а сама инициатива не сработала как соглашение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.



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Источник: https://www.interfax.ru/
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