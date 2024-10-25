Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал России документ о возможности возобновления зернового соглашения, заявил диктатор РФ Владимир Путин.

Эрдоган встретился с Путиным. Фото из открытых источников

"Эрдоган, с которым мы встречались вчера, в очередной раз возобновил предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, и по другим вопросам", — заявил он.

Российский диктатор добавил, что еще не успел ознакомиться с документами, переданными турецкой стороной. По его словам, Москва исходит из того, что в любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские ведомства и специалисты изучают турецкий документ о возможности возобновления зернового соглашения. Он добавил, что предыдущий опыт зерновой сделки не был успешен, а сама инициатива не сработала как соглашение.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.