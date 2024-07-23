ЕС передает Украине замороженные активы России: Кремль угрожает ответом

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз в начале августа направит первый транш от доходов замороженных активов России на закупку оружия для Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков с угрозами отреагировал на эти заявления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на действия ЕС по передаче Украине российских замороженных активов для покупки оружия.

"Кража Европой активов РФ не останется без ответа. Россия проработает возможность юридического преследования тех, кто причастен к краже российских активов в Европе. Использование активов РФ для помощи Киеву — самый плохой путь, по которому пошла Европа", — заявил Песков.

Напомним, что 22 июля Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе объявил о прогрессе в переговорах и заявил, что Украина получит первый транш от замороженных российских активов – 1,4 млрд. евро на закупку оружия.

В июне, когда ЕС сообщили о решении по использованию части доходов от замороженных российских активов, Боррель заявлял, что Украина получит первые деньги в июле.

В целом страны ЕС, США, Канада и Япония заморозили российские активы на 300 млрд долларов, большинство из которых находятся в Европейском Союзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько российских активов заморожено за границей и какую сумму этих денег может получить Украина.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, хватит ли Украине замороженных активов России.