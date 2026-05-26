Еще больше россиян пойдет на войну против Украины: Путин придумал новую уловку

Власти России запустили новый механизм привлечения граждан на войну против Украины. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который позволяет отдельным участникам так называемой “СВО” и их семьям избавиться от просроченных кредитов. Однако воспользоваться этой льготой смогут далеко не все.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, действие документа распространяется исключительно на тех россиян, которые подпишут контракт с Минобороны РФ начиная с 1 мая 2026 года. При этом срок службы должен составлять не менее одного года.

Еще одно ключевое условие – сумма задолженности не может превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, списанию подлежат лишь те кредиты, которые были оформлены еще до подписания контракта с российским военным ведомством. Для аннулирования долгов также потребуется вступившее в силу судебное решение о взыскании задолженности либо исполнительный документ.

Фактически Кремль пытается превратить финансовые проблемы россиян в инструмент пополнения армии. На фоне экономического давления и роста долговой нагрузки для многих жителей РФ участие в войне становится способом избежать кредитной ямы.

Это уже не первая подобная мера со стороны российских властей. Еще в ноябре 2024 года Путин разрешил участникам войны и их семьям не выплачивать часть просроченных кредитов. Тогда программа распространялась на займы, оформленные до декабря 2024 года.

При этом российское законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств семьи в случае гибели военного на фронте или получения им инвалидности первой группы. Эксперты отмечают, что такими решениями Кремль фактически превращает войну в социальный контракт для беднейших слоев населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров озвучил США ужасное предупреждение: советует эвакуировать из Киева дипломатов.



