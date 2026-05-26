Ще більше росіян піде на війну проти України: Путін придумав новий прийом

Влада Росії запустила новий механізм залучення громадян на війну проти України. Глава Кремля Володимир Путін підписав указ, який дозволяє окремим учасникам так званої “СВО” та їхнім сім'ям позбутися прострочених кредитів. Однак скористатися цією пільгою зможуть не всі.

Як повідомляють російські ЗМІ, дія документа поширюється виключно на тих росіян, які підпишуть контракт із Міноборони РФ, починаючи з 1 травня 2026 року. При цьому термін служби має становити не менше одного року.

Ще одна ключова умова — сума заборгованості не може перевищувати 10 мільйонів рублів. Крім того, списанню підлягають ті кредити, які були оформлені ще до підписання контракту з російським військовим відомством. Для анулювання боргів також потрібно судове рішення про стягнення заборгованості або виконавчий документ.

Фактично Кремль намагається перетворити фінансові проблеми росіян на інструмент поповнення армії. На тлі економічного тиску та зростання боргового навантаження для багатьох жителів РФ участь у війні стає способом уникнути кредитної ями.

Це вже не перший подібний захід з боку російської влади. Ще у листопаді 2024 року Путін дозволив учасникам війни та їхнім сім'ям не виплачувати частину прострочених кредитів. Тоді програма поширювалася на позики, оформлені до грудня 2024 року.

При цьому російське законодавство передбачає повне припинення кредитних зобов'язань сім'ї у разі загибелі військового на фронті або отримання інвалідності першої групи. Експерти зазначають, що такими рішеннями Кремль фактично перетворює війну на соціальний контракт для найбідніших верств населення.

