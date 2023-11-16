Еще две страны могут закрыть границы с Россией

Руководство Эстонии и Норвегии может последовать примеру Финляндии, закрыв переходы на границе с Россией. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщают эстонская газета Postimees и норвежский телеканал NRK.

Пункт пропуска между Эстонией и Россией. Фото из открытых источников

Правительства Эстонии и Норвегии не исключают, что примут решение о закрытии пограничных пунктов из Россией.

Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил 16 ноября, что его страна может закрыть границу с РФ, чтобы не допустить нелегальную миграцию.

"Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет для этого все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией. Если потребуется, мы готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", – рассказал Вейко Коммусаар.

При этом Коммусар сообщил, что Финляндия предупредила Эстонию о планах закрыть часть пунктов пропуска с РФ.

В свою очередь глава эстонского Министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс обвинил российских пограничников в том, что они пропустили к границе Эстонии восемь нелегалов из Сомали.

"Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", — подчеркнул глава МВД Эстонии.

Следом за Эстонией о возможности закрытия границы с РФ заявила Норвегия.

Руководитель норвежского Министерства юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что Осло может закрыть пункт пропуска в Стурскуге, который является единственным переходом между РФ и Норвегией.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Возможно, для нас будет уместно закрыть границу как можно скорее, если это будет необходимо", — заявила Эмили Энгер Мель.

При этом, отметила она, пока что на российско-норвежской границе не наблюдается ничего удивительного – нет притока беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия приняла решение о закрытии с 18 ноября четырех пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы обезопасить себя от растущего потока мигрантов.

