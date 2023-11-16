Еще две страны могут закрыть границы с Россией

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Марьян Ощановский
Руководство Эстонии и Норвегии может последовать примеру Финляндии, закрыв переходы на границе с Россией. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщают эстонская газета Postimees и норвежский телеканал NRK.
Пункт пропуска между Эстонией и Россией. Фото из открытых источников
Правительства Эстонии и Норвегии не исключают, что примут решение о закрытии пограничных пунктов из Россией.
Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил 16 ноября, что его страна может закрыть границу с РФ, чтобы не допустить нелегальную миграцию.
При этом Коммусар сообщил, что Финляндия предупредила Эстонию о планах закрыть часть пунктов пропуска с РФ.
В свою очередь глава эстонского Министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс обвинил российских пограничников в том, что они пропустили к границе Эстонии восемь нелегалов из Сомали.
Следом за Эстонией о возможности закрытия границы с РФ заявила Норвегия.
Руководитель норвежского Министерства юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что Осло может закрыть пункт пропуска в Стурскуге, который является единственным переходом между РФ и Норвегией.
При этом, отметила она, пока что на российско-норвежской границе не наблюдается ничего удивительного – нет притока беженцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия приняла решение о закрытии с 18 ноября четырех пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы обезопасить себя от растущего потока мигрантов.
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