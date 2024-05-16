Еще немного и будут все русские: Кремль выдал новую команду для оккупированных территорий

Путинский режим решил удвоить количество кинотеатров на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины для усиления пропаганды с принудительным привлечением местного населения. Такое средство захватчики хотят изменить восприятие оккупации гражданскими. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечают в Центре нацсопротивления, таким образом, все бюджетные учреждения ВОТ получили указание обеспечить "полные залы" при пересмотре кремлевской пропаганды.

"Все, что оправдывает и героизирует произвол кремлевской террористической верхушки, это максимально используется для промывания сознания граждан. А особенно тех, кто на собственной шкуре убедился в античеловеческой сущности России", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС сообщили, что также в ближайшее время на временно оккупированной территории Луганской области снова начнут действовать установки антенн российского телевидения, транслирующего пропаганду.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Москве состоялось очередное победобесие, на которое приехали лишь некоторые лидеры, включая самопровозглашенного президента Беларуси и руководителей Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана. Отдельные приглашения были отправлены лидерам Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Тогда как в период с 1995 года по 2014 год на 9 мая в Россию приезжало ежегодно около 50 лидеров стран, включая представителей Украины, Европы. Диктатор Путин принимал парад, героизировал участников нынешней войны против Украины, угрожал Западу. Почему Кремль так упорно продолжает цепляться за мифы прошлого? О чем говорит изменение отношения к дате капитуляции нацистской Германии (Дню победы) в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



