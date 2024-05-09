Почему в РФ вновь проявился культ недоимперии: что показало очередное победобесие

Сегодня, 9 мая, в Москве состоялось очередное победобесие, на которое приехали лишь некоторые лидеры, включая самопровозглашенного президента Беларуси и руководителей Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана. Отдельные приглашения были отправлены лидерам Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Тогда как в период с 1995 года по 2014 год на 9 мая в Россию приезжало ежегодно около 50 лидеров стран, включая представителей Украины, Европы. Диктатор Путин принимал парад, героизировал участников нынешней войны против Украины, угрожал Западу. Почему Кремль так упорно продолжает цепляться за мифы прошлого? О чем говорит изменение отношения к дате капитуляции нацистской Германии (Дню победы) в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Нынешняя Россия ниже тех, кого она пытается завоевать

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что Россия заслуживает скептического названия недоимперия именно потому, что она недотягивает, а в ряде случаев действует вопреки тем принципам, которыми должна руководствоваться империя.

"Кстати, Российская империя – царская – была настоящей. По уровню экономического и общественного развития выше племен, которые завоевывала в той же Сибири. То есть, определенным образом несла цивилизацию. Нынешняя же Россия ниже тех, кого она пытается завоевать. Именно поэтому она недоимперия", – поясняет эксперт.

Но есть, по его словам, еще важные признаки недоимперскости РФ.

Первый – она всё свое могущество видит в прошлом.

"Нормальная страна нацелена на будущее, видит там некие перспективы. У РФ такого нет. Путинская власть роется в прошлом. Именно поэтому мифологизирована Победа, в которой, по путинской логике, участвовала чуть ли не одна Россия под руководством Путина-Сталина. Спасла весь мир от фашизма. Превратившись в итоге в него", – констатирует Александр Кочетков.

Второй признак недоимперскости состоит в том, что РФ формирует несуществующую реальность. В медиа, общественном мнении. Мифы, которые пропагандисты и их власть выдают за правду.

"Именно поэтому, несмотря на то, что на мифологизированное действо под названием День Победы никто почти не приезжает, Кремль приглашает туда хоть кого-то. Причем подвязывая это, к примеру, под заседание ОДКБ (чтоб кто-то прибыл). А тем же гостям-африканцам списывая долги за участие в мероприятии. Имитируя всемирную поддержку праздника всероссийской победы", – подчеркивает аналитик.

Он акцентирует, что культ Победы в итоге превращается в культ смерти, который, увы, направлен против Украины.

"Отрадно то, что подобная конструкция в историческом смысле не может существовать долго. Она обязательно рухнет. К сожалению, до этого успев причинить огромное количество бед той же Украине. Но мы выстоим. А РФ нет", – уверен Александр Кочетков.

Путин продолжает традицию, решив не изобретать новый велосипед

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркивает, что Россия была, есть и будет оставаться в идеологической рамке Советского Союза.

"Новые поколения воспитываются на идеологии "советчины". А 9 мая – это своеобразный День Сталина. Он делал этот праздник под себя. Специально, чтоб этот день отличался от того, как отмечала тогда Западная Европа капитуляцию нацистской Германии. А сразу после окончания Второй мировой войны СССР начал активную идеологическую борьбу именно с Западной Европой, с США. И Путин продолжает эту традицию. Решив не изобретать новый велосипед. Да ему и удобнее на старом – советском", – отмечает эксперт.

Украина же, продолжает он, двигается на Запад. Потому идеологические советские праздники у нас с каждым годом теряют популярность. Потому 9 мая мы теперь отмечаем День Европы.

"У нас ведь и война с Россией – из-за идеологического противостояния. Украина не хочет жить в "советчине", а Путин несет ее в виде "русского мира" туда, куда может дотянуться. В том числе военным способом", – констатирует Валерий Клочок.

По его мнению, пока жив путинский режим, будет жить и парад в Москве на 9 мая, всякого рода "автопробеги Победы" и так далее.

"Я не исключаю, что даже после смены режима на более мягкий, российские власти всё равно будут вытягивать старые советские нарративы, оружие, бряцать всем этим. Потому что это битва идеологий, в первую очередь. Россия жила, живет и будет жить прошлым", – заключает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В РФ создана государственная псевдорелигия некрофильского характера

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

"Дело в том, что в России кроме победобесия не осталось ничего. Причем, победобесие там — не просто некий ежегодный майский ритуал. Это полноценный некрофильский псевдорелигиозный культ. Такая себе — именно некро-религия, которая определяет и характер того, что у россиян вместо политической жизни. Ведь его в нормальном смысле там давно нет".

По мнению эксперта, казательно в этом плане заявление замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева. Тот заявил, что Путин во время недавней инаугурации говорил о том, что мертвые ушедших поколений "имеют право голоса, и голос этот — традиции, которые сложились и которые мы обязаны чтить". Именно учетом голосов мертвых российская демократия, по мнению Исаева, отличается от западных, где считаются голоса только живых людей.

"То есть, в РФ создана государственная псевдорелигия некрофильского характера. Ей они оправдывают свое политическое устройство (которое следовало бы называть некро-демократий). И если они от этого откажутся, у них просто не останется идеологических оснований для существования данного режима. Который всё оправдывает культом победобесия и некой "исторической справедливостью", что, по логике Кремля, дает ему право завоевывать другие народы", – поясняет Евгений Дикий.

У россиян, резюмирует он, нет никакой модели будущего. Пусть даже ошибочной, бесперспективной.

"У тех же нацистов в фашистской Германии была ошибочная, извращенная модель будущего. Но она была. Как и у коммунистов, – отмечает эксперт. – Тоже ошибочная, тоже путь в никуда. Но идея была, некая картинка будущего — была. И они к ней призывали человечество. У рашистов же нет никакой модели будущего. И единственное, что им остается — запихивать в мозги людям прошлое".

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