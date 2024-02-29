Как подчеркнул в Телеграмме журналист Денис Казанский, правда о безумных потерях россиян в Авдеевке все же попадает в открытые источники.

Лев Вершинин

Он обратил внимание на сообщения в соцсетях друга Гиркина, пропагандиста Льва Вершинина, опубликовавшего письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв.

"Например, в полку 1015 от 2300 человек осталось только 30. И такая ситуация не только в этом полку",

– говорится в сообщении.

Кроме того, Вершинин утверждает, что российских мобилизованных бросали на штурм Авидиевки вообще без всякой подготовки.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский военный Андрей Морозов опубликовал пост, в котором раскрыл реальные потери окупантов в Авдеевке. По его словам, речь идет о 16 000 убитых россиянах. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили.

Буквально на следующий день Морозов совершил самоубийство . Причиной такого шага стал его пост о реальных потерях России в Авдеевке. После шквала критики, как говорится в предсмертном сообщении кафира, его заставили удалить пост о потерях. По его словам, в частности, на него "давило" командование бригады ВС РФ, ранее входившей в формирование "ЛНР", а также командование ВС России в целом.

При этом можно предположить, что потерь россиян в Украине будет еще больше. В частности, российский диктатор Владимир Путин во время обращения к народу сообщил, что война в Украине будет продолжаться до выполнения всех ее целей.