Еще один российский актер попросился на войну, чтобы убивать украинцев

68-летняя российская знаменитость киноактер Василий Мищенко рассказал, что хотел идти на войну, которую начала РФ против Украины. Как он утверждает, обращался к военным, чтобы идти на линию фронта, но ему отказали, ссылаясь на его возраст.

Василий Мищенко (фото из открытых источников)

В интервью пропагандистским СМИ Мищенко отметил, что ему не нужно лишний раз напоминать идти на службу в российскую армию, ведь сам актер является активным сторонником кровавого кремлевского режима и хозяина Кремля Владимира Путина, ставящего преступные приказы захватчикам.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: "Без тебя там найдутся", – жалуется артист.

По причине отказа Мищенко расстроился и заявил, что хорошо умеет "набивать магазин". Еще он рассказал о своих поездках на оккупированные РФ регионы и как поднимает боевой дух оккупантов.

Еще старый сторонник Путина заявляет, что сохраняет уважение только к согражданам, которые остались жить в стране-агрессорке и оказывают поддержку военной политике Путина.

Кстати, Василий Мищенко – бывший советский и российский киноактер. В 2001 году получил звание Заслуженного артиста РФ. Играл роли в таких фильмах, как "Вечный зов", "Женский день", "Мечты идиота", "Душегубы", "А счастье где-то рядом" и других.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова отправить своих сыновей убивать украинцев . Известная артистка из РФ Наталья Антонова, игравшая роли во многих отечественных телесериалах и фильмах, заявила, что пошлет собственного сына участвовать в войне, которую начал их агрессивный Путин на территории Украины.