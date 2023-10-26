Еще один российский актер сделал безумное заявление о войне и поддержал агрессию Кремля

Известный российский артист, также отец популярного в РФ телеведущего Ивана Урганта, не одобряющий военное вторжение российских оккупантов в Украину, Андрей Ургант, заявил о своей позиции и полной поддержке действий кремлевского руководства.

Андрей Ургант (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание vm.ru, старший Ургант сказал, что готов лично стать в ряды террористической российской армии, но в той ситуации, когда "враги нападут на Москву".

"Я сказал, что всегда буду верен своей стране и нашей армии. Да, это так. Всегда буду верен присяге, которую давал в 1979-м", — заявляет 66-летний россиянин.

Андрей Ургант подытожил, что в той ситуации, когда "фашисты" приблизятся к российской столице агрессивного государства Москве, и будут намерены окружить "кольцом блокады", то он первым пойдет копать окопы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку оккупантов . Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным, оставивший страну-агрессорку, рассказал, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.

Несколько лет назад Деревянко осудил преступную путинскую власть и поддержал известного "оппозиционера" из РФ Алексея Навального. Когда началось полномасштабное вторжение, актер долгое время не высказывался на этот счет, но летом этого года приехал на территорию временно оккупированного Донбасса, именно туда доставил "гуманитарную" помощь для террористов.

Что интересно, именно Павел Деревянко более десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" – во второй главной роли там снимался нынешний украинский президент Владимир Зеленский.

