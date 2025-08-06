Еще один сигнал Путину: на заводе Минобороны РФ начались сокращения из-за нехватки денег

На судостроительном заводе "Вымпел" в городе Рыбинск Ярославской области РФ начались сокращения персонала из-за проблем с финансами. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на информированные источники.

Судостроительный завод "Вымпел". Фото: из открытых источников

Предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), дефицит денег которой, по оценке Минфина РФ, превышает 1 трлн рублей ($12 млрд).

Ссылаясь на источники издание отмечает, что уведомления об увольнении уже получили по меньшей мере 33 работника из 950, работавших на заводе по состоянию на 1 июля. Также не исключено, что сокращения пройдут в несколько этапов до конца года.

С большой вероятностью под увольнение попадет только вспомогательный персонал, а производственных работников оставят.

Собеседники с Рыбинского СБЗ и с ОСК объяснили, что решение приняли из-за отсутствия производственных объемов и необходимости сократить расходы. В корпорации пообещали предоставить уволенным альтернативные вакансии на других предприятиях и выплатить компенсации.

"Вымпел" строит малотоннажные и среднетоннажные корабли, в том числе ракетные катера для Минобороны РФ, патрульные и противодиверсионные катера для пограничной службы ФСБ, а также гидрографические суда для ВМФ.

Завод также изготовил пять пассажирских судов на подводных крыльях "Комета" 120М, которые работают на маршрутах в Азовском и Черном морях.

Ситуация на заводе ухудшилась после того, как в конце июля Минпромторг РФ предложил правительству сократить финансирование программы модернизации гражданского флота более чем на 40% – с 231 до 134,8 млрд рублей.

Читайте также на портале "Комментарии" — кризис все больше одолевает Россию: в разведке рассказали, с чем у Путина начинаются новые проблемы.



