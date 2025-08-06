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Кризис все больше одолевает Россию: в разведке рассказали, с чем у Путина начинаются новые проблемы

Внешней разведки Украины привела факты, подтверждающие, что Российская железная дорога находится в глубоком кризисе: в разведке раскрыли детали

6 августа 2025, 14:11
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Кравцев Сергей

Российская железная дорога постепенно погружается в кризис, о чем говорят серьезные убытки и спад объемов перевозок. Такая тенденция не появилась внезапно. Она наблюдается уже третий год подряд. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Внешней разведки Украины.

Кризис все больше одолевает Россию: в разведке рассказали, с чем у Путина начинаются новые проблемы

РЖД. Фото: из открытых источников

"По итогам первого полугодия 2025 года финансовое положение "РЖД" продолжает стремительно ухудшаться. Объемы перевозок снизились на 7,3% в годовом измерении, больше всего упали поставки зерна (-35,6%), промышленных грузов (-19,4%) и стройматериалов (-17%). Тенденция к снижению наблюдается третий год подряд", — отметили в разведке.

При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 95%, до 33,9 млн долларов. На фоне сокращения грузопотока "РЖД" ожидает недополучить 1,1 млрд долларов дохода в 2025 году. В то же время обновленный финансовый план компании выглядит нереалистичным, особенно в условиях растущего долгового давления и падения рентабельности.

Также сообщается, что корпорация сократила инвестиции и заморозила инфраструктурные проекты, ориентированные на наращивание экспорта в Китай. Начиная с июля, сотрудников заставляют ежемесячно брать два дня отпуска за свой счет. Несмотря на это, 30 тысяч работников ведомственной охраны вооружены огнестрельным оружием калибром до 20 мм, что создает риски эскалации социального напряжения.

"Кризис разворачивается на фоне коррупционных скандалов. Высшее руководство корпорации разворовывает миллионами. Из последних примеров — 2 августа арестовали директора по энергетике монополиста Валентина Санько по обвинению в присвоении более 18,5 млн долларов", — отметили в разведке.

По данным аналитиков, несмотря на системную роль компании в экономике, ожидаемая государственная поддержка вряд ли будет эффективной, учитывая масштабируемый рост дефицита бюджета.

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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/95--padinnya-prybutku-rzhd-pryamuie-do-bankrutstva
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