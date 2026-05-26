Еще одна страна жестко заплатит за евроинтеграцию: в Кремле сделали наглое заявление

Армения рискует лишиться доступа к льготным тарифам на российский природный газ в случае удаления от интеграционных форматов с Россией. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы отношений между Москвой и Ереваном накануне визита госсекретаря США Марка Рубио в Армению. Об этом сообщает Reuters.

По словам Пескова, Россия поставляет газ по "очень привлекательной и фактически льготной цене", однако подобные условия, по его мнению, не распространяются на страны, участвующие в других интеграционных объединениях. Он подчеркнул, что в таких случаях ценообразование формируется по рыночным механизмам.

"На российский газ установлена очень, очень привлекательная и более чем льготная цена. Но, конечно, такие условия не доступны участникам других интеграционных структур. Там ценовая структура совсем другая. Она базируется на рыночных принципах", – заявил Песков.

Подобные сигналы со стороны Москвы звучат не в первый раз. Ранее вопрос стоимости энергоресурсов обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в апреле. Тогда российский лидер отметил, что Армения платит около 177,50 доллара за тысячу кубометров газа, в то время как на европейском рынке цена могла бы превышать 600 долларов, назвав такую разницу "существенной".

В мае Путин также комментировал внешнеполитический курс Еревана, заявив, что Армении было бы целесообразно определиться со своими евроинтеграционными устремлениями через референдум.

В то же время, Reuters отмечает, что Армения остается членом Евразийского экономического союза, где ведущую роль играет Россия, и существенно зависит от российских энергоносителей. В последние годы Ереван постепенно расширяет сотрудничество с Европейским Союзом и даже принял законодательные шаги, направленные на возможное движение в сторону евроинтеграции.

