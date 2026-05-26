Ще одна країна жорстко заплатить за євроінтеграцію: у Кремлі зробили нахабну заяву

Вірменія ризикує втратити доступ до пільгових тарифів на російський природний газ у разі віддалення від інтеграційних форматів із Росією. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи відносин між Москвою та Єреваном напередодні візиту держсекретаря США Марка Рубіо до Вірменії. Про це повідомляє Reuters.

За словами Пєскова, Росія постачає газ за "дуже привабливою та фактично пільговою ціною", однак подібні умови, на його думку, не поширюються на країни, які беруть участь в інших інтеграційних об’єднаннях. Він підкреслив, що у таких випадках ціноутворення формується за ринковими механізмами.

"На російський газ встановлено дуже, дуже привабливу і більш ніж пільгову ціну. Але, звісно, такі умови не доступні учасникам інших інтеграційних структур. Там цінова структура зовсім інша. Вона базується на ринкових принципах", – заявив Пєсков.

Подібні сигнали з боку Москви звучать не вперше. Раніше питання вартості енергоресурсів обговорювалося під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у квітні. Тоді російський лідер зазначив, що Вірменія платить близько 177,50 долара за тисячу кубометрів газу, тоді як на європейському ринку ціна могла б перевищувати 600 доларів, назвавши таку різницю "суттєвою".

У травні Путін також коментував зовнішньополітичний курс Єревана, заявивши, що Вірменії було б доцільно визначитися зі своїми євроінтеграційними прагненнями через референдум.

Водночас Reuters зазначає, що Вірменія залишається членом Євразійського економічного союзу, де провідну роль відіграє Росія, та суттєво залежить від російських енергоносіїв. Попри це, останніми роками Єреван поступово розширює співпрацю з Європейським Союзом і навіть ухвалив законодавчі кроки, спрямовані на можливий рух у бік євроінтеграції.

