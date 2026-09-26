"Еще одна СВО": Россия готовит новую войну или тестирует реакцию Европы

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Кравцев Сергей
Российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало материал с красноречивым заголовком: "Россию ждет еще одно СВО". В тексте речь шла о возможном новом направлении российской агрессии – на этот раз против Литвы. Через несколько часов публикацию удалили, однако сам факт ее появления привлек внимание на фоне последних заявлений и действий России. Это происходит на фоне заверений Владимира Путина, что Москва якобы не намерена нападать на европейские страны. Какие цели Москва пытается добиться такой тактикой: запугать европейское общество, ослабить поддержку Украины или подготовить почву для дальнейшей эскалации? Как вы оцениваете появление материала "РИА Новости" о возможном новом "СВО" против Литвы – это очередной пропагандистский вброс или сигнал о возможных сценариях? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова так прокомментировала ситуацию:
Эксперт продолжает, самолеты и вертолеты залетают в воздушное пространство НАТО. Российские информагентства насмехаются над обороноспособностью крупнейшего военного альянса, зная, что им позволено все. Устрашение, игра на нервах, проверка на способность реагировать.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что Россия с самого начала этой войны не рассматривала Украину как конечную цель. Кремль прямо заявлял, что воюет с Западом – Европой и США. Объявленный в конце 2021 года ультиматум направлялся в США и Европу, и в нем фактически говорилось о пересмотре всей системы европейской безопасности. Украина должна была стать первым шагом, который планировали быстро пройти за сакральные "три дня", а дальше должны были начаться разговоры об "устранении первопричин конфликта", но уже с европейцами.
По его словам, на пятом году полномасштабной войны стратегия Путина в ведении войны фактически свелась к надежде на чудо. Удары по гражданской инфраструктуре Украины рассматриваются им как способ влияния на украинцев, которые должны оказать давление на власть и принять капитуляцию. Фактически речь идет о политических изменениях, в результате которых власти должны прийти люди, лояльные Путину.
Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль рапортует о новых успехах России сразу на нескольких направлениях: в США отреагировали.