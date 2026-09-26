"Еще одна СВО": Россия готовит новую войну или тестирует реакцию Европы

Российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало материал с красноречивым заголовком: "Россию ждет еще одно СВО". В тексте речь шла о возможном новом направлении российской агрессии – на этот раз против Литвы. Через несколько часов публикацию удалили, однако сам факт ее появления привлек внимание на фоне последних заявлений и действий России. Это происходит на фоне заверений Владимира Путина, что Москва якобы не намерена нападать на европейские страны. Какие цели Москва пытается добиться такой тактикой: запугать европейское общество, ослабить поддержку Украины или подготовить почву для дальнейшей эскалации? Как вы оцениваете появление материала "РИА Новости" о возможном новом "СВО" против Литвы – это очередной пропагандистский вброс или сигнал о возможных сценариях? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин хочет открыть еще один фронт

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова так прокомментировала ситуацию:

"Сложно представить, что у изголовья у неадекватных людей, тем более осень – время психических обострений. Как вариант, это фальстарт, поскольку информацию убрали. Конечно, Путин хочет открыть еще один фронт. Мы об этом знаем, Европа знает, это ни для кого не секрет. Вот именно так выглядит то, что называют гибридной войной – российские дроны будто случайно прилетают по европейским странам, летают над военными базами, садятся посреди литовцев".

Эксперт продолжает, самолеты и вертолеты залетают в воздушное пространство НАТО. Российские информагентства насмехаются над обороноспособностью крупнейшего военного альянса, зная, что им позволено все. Устрашение, игра на нервах, проверка на способность реагировать.

"Я не видела этого материала, поэтому не знаю, насколько там был именно сценарий, хотя все может быть, а может это наоборот, расчет на то, что пока Европа бросит силы на подготовку к обороне Литвы, о которой идет речь в тексте, россияне пойдут другим путем", – высказалась эксперт.

Чем больше Россия прибегает к угрозам новым вторжением, тем сильнее становятся антироссийские настроения в Европе.

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что Россия с самого начала этой войны не рассматривала Украину как конечную цель. Кремль прямо заявлял, что воюет с Западом – Европой и США. Объявленный в конце 2021 года ультиматум направлялся в США и Европу, и в нем фактически говорилось о пересмотре всей системы европейской безопасности. Украина должна была стать первым шагом, который планировали быстро пройти за сакральные "три дня", а дальше должны были начаться разговоры об "устранении первопричин конфликта", но уже с европейцами.

"Символично, что именно на третий день вторжения, 26 февраля 2022 года, то же самое "РИА Новости" опубликовало заранее подготовленную статью о победе России над Украиной. Скорее всего, это была автоматическая публикация запланированного материала. Но поскольку уже тогда было ясно, что победы не будет, ее пришлось быстро удалить. Но теперь европейцам предлагают сделать то, чего не удалось сделать российской армии: сдаться самим и убедить то же самое сделать украинцев. Потому что "Россия не мой враг", а Путин "не имеет агрессивных намерений по отношению к Европе", — отметил эксперт.

По его словам, на пятом году полномасштабной войны стратегия Путина в ведении войны фактически свелась к надежде на чудо. Удары по гражданской инфраструктуре Украины рассматриваются им как способ влияния на украинцев, которые должны оказать давление на власть и принять капитуляцию. Фактически речь идет о политических изменениях, в результате которых власти должны прийти люди, лояльные Путину.

"Непонятно, откуда они могут взяться в современную Украину, но Кремль надеется на это чудо. То же происходит и в гибридной войне против Европы. Чем больше Россия прибегает к диверсиям и угрозам новым вторжением, тем сильнее становятся антироссийские настроения в Европе. И если правые популисты начнут активно их использовать, то нынешние Мерц и Макрон на их фоне будут выглядеть чуть ли не умеренными. В 2026 году война окончательно зашла в тупик и потеряла всякий смысл. Не способный победить Украину по военному пути, Путин вынужден искать новые способы продолжения войны. И какими бы ужасными они ни были, ни один из них не приближает Россию к победе. Как сказал один из ближайших союзников России, президент Казахстана: "Природа войны против Украины не совсем ясна многим, в том числе и для нас". Вопрос только в том, когда это наконец-то поймут в России", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль рапортует о новых успехах России сразу на нескольких направлениях: в США отреагировали.



